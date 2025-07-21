Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в Facebook. В бригаде уже отреагировали на соответствующие сообщения и заявили о служебной проверке.

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О чем заявил военный медик?

Андрей Зотя сообщил, что ему во время отпуска позвонили командир батальона Дивак Богдан Дмитриевич и начальник штаба Воробьев Евгений Викторович. Они оба, согласно словам медика, начали ставить возмутительные требования.

В телефонном разговоре они требовали отменить увольнение военнослужащим по состоянию здоровья. Однако, это не единственный факт нарушения прав военнослужащих. В нашей бригаде, под руководством командира бригады Бородина Андрея, такие случаи случаются регулярно. Также мне известны факты сокрытия санитарных потерь, которые не заносятся в журнал боевых действий,

– написал он.

По его словам, начальник штаба и командир батальона регулярно в телефонных разговорах приказывают ему не предоставлять медицинского обеспечения бойцам батальона. Он также обнародовал записи разговоров и голосовые сообщения.

Он заявил о готовности сотрудничать с правоохранителями для освещения ряда правонарушений руководства бригады, и добавил, что начальник медслужбы бригады Дмитрий Башмаков покрывает преступные приказы руководства.

В свою очередь в 60 ОМБр уже отреагировали и сообщили, что начали служебную проверку. Отмечается, что к выяснению обстоятельств привлекли представителей органов контроля и военной службы правопорядка.

"Командование выражает готовность способствовать объективному расследованию и подчеркивает недопустимость давления на медицинских работников или ограничения прав военнослужащих. В случае подтверждения изложенных фактов виновные будут привлечены к ответственности", – говорится в заявлении.

Об этом уже докладывали высшему командованию

В то же время уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова заявила, что уже докладывала командованию всех уровней, в частности Александру Сырскому по 60 ОМБр.

Имела перед тем часовой разговор с комбригом. Не помогло. Сейчас в Генштабе лежат уже два моих письма с требованием проверки другого, смежного подразделения, где взорвется со дня на день. Никакой реакции,

– написала она.

К слову, недавно военный Руслан из Кировоградской области заявил об избиении и издевательствах над подчиненными в 57-й отдельной мотопехотной бригаде. В батальоне эту информацию опровергли и назвали дискредитацией ВСУ.