Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у Facebook. У бригаді вже відреагували на відповідні повідомлення і заявили про службову перевірку.

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Про що заявив військовий медик?

Андрій Зотя повідомив, що йому під час відпустки зателефонували командир батальйону Дивак Богдан Дмитрович та начальник штабу Воробйов Євген Вікторович. Вони обидва, згідно зі словами медика, почали ставити обурливі вимоги.

В телефонній розмові вони вимагали скасувати звільнення військовослужбовцям по стану здоров’я. Проте, це не єдиний факт порушення прав військовослужбовців. В нашій бригаді, під керівництвом командира бригади Бородіна Андрія, такі випадки трапляються регулярно. Також мені відомі факти приховування санітарних втрат, які не заносяться в журнал бойових дій,

– написав він.

За його словами, начальник штабу та командир батальйону регулярно в телефонних розмовах наказують йому не надавати медичного забезпечення бійцям батальйону. Він також оприлюднив записи розмов та голосові повідомлення.

Він заявив про готовність співпрацювати з правоохоронцями задля висвітлення низки правопорушень керівництва бригади, і додав, що начальник медслужби бригади Дмитро Башмаков покриває злочинні накази керівництва.

Своєю чергою у 60 ОМБр вже відреагували та повідомили, що розпочали службову перевірку. Зазначається, що до з’ясування обставин залучили представників органів контролю й військової служби правопорядку.

"Командування висловлює готовність сприяти об’єктивному розслідуванню та наголошує на неприпустимості тиску на медичних працівників або обмеження прав військовослужбовців. У разі підтвердження викладених фактів винні будуть притягнуті до відповідальності", – ідеться у заяві.

Про це вже доповідали вищому командуванню

Водночас уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова заявила, що вже доповідала командуванню всіх рівнів, зокрема Олександру Сирському щодо 60 ОМБр.

Мала перед тим годинну розмову з комбригом. Не допомогло. Зараз у Генштабі лежать уже два моїх листи з вимогою перевірки іншого, суміжного підрозділу, де вибухне з дня на день. Жодної реакції,

– написала вона.

До слова, нещодавно військовий Руслан з Кіровоградської області заявив про побиття і знущання з підлеглих у 57-й окремій мотопіхотній бригаді. У батальйоні цю інформацію заперечили й назвали дискредитацією ЗСУ.