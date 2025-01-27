Обвиняют в домогательствах к студенткам: Андрея Белоуса отстранили от работы в университете

Преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссера Андрея Белоуса отстранили от работы в учебном заведении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske. Ранее Белоуса обвинили в многолетнем харассменте и сексуальных домогательствах к студенткам.

Читайте также Обвинения в домогательствах: преподаватель Карпенко-Карого подал заявление в полицию

Андрея Белоуса отстранили от преподавания

В университете начали служебную проверку после того, как там получили обращение от студенток и актрис относительно действий Андрея Билоуса. Сейчас преподаватель отстранен от образовательного процесса до окончания расследования уже правоохранительными органами.

Заявления, которые поступили, – мы опросили господина Белоуса и передали в правоохранительные органы. Завтра утром будем понимать, как их квалифицируют правоохранители и сколько времени это займет. Все это время он не будет работать со студентами. Мы будем говорить о том, что он сделал/не сделал после того, как будет установлен факт,

– объяснила помощница ректора по административным вопросам Ольга Сухова.

В администрации во время встречи со студентами также сообщили, что в университете будут устанавливать камеры видеонаблюдения и запретят общение с преподавателями вне групповых чатов. Отмечается, что со студентами и преподавателями будет проведена разъяснительная работа с экспертами. Также администрация обещает усовершенствовать механизм обращений студентов.

В университете отметили, что "ни разу не толеруют" то, в чем обвиняли Белоуса. В то же время администрация объяснила, что не будет делать предварительных выводов, потому что не является правоохранительным органом.

Что этому предшествовало

На днях в сети распространилось видео, в котором Андрея Белоуса обвиняют в сексуальных домогательствах к студенткам. По словам 23-летней Софии Сапожник, преподаватель начал ей писать в личные сообщения летом 2020 года, когда она поступила в театральный университет.

Девушка также рассказала, что Белоус просил "поделиться своими сексуальными фантазиями, интимными фото, присылал свои, когда его никто не просил".

Администрация университета заявила, что начала служебную проверку и 21 января подала заявление в полицию, чтобы проверить распространенную в медиа информацию.