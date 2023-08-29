В отношении Романы Заволоки из Полтавы возбуждено уголовное производство по статье "Хулиганство". 26-летнемуфитнес-тренеру, который оскорбляет военных, должны сообщить о подозрении.

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Что этому предшествовало

Между сотрудниками ТЦК и СП и молодым человеком в Полтаве произошел ряд конфликтов на улице из-за повестки. Фитнес-тренер вызывающе вел себя и провоцировал военных. Более того, спортсмен написал на них заявление. Представители военкомата по отношению к нему сделали то же самое.

Заволока называл украинских военнослужащих "чайками" и "гусями" и говорил, что они якобы убивают людей за деньги. Молодой человек отказывался показывать документы и требовал этого от сотрудников военкомата.

Как пишет интернет-издание "Полтавщина", Роман Заволока снимал свои конфликты с военными и выкладывал их на собственном канале. Тренер публиковал ролики 2 июля, 17 июля и 26 августа. На последней видеозаписи он плюнул во фронтовика и назвал его "придурком". Также спортсмен насмехался над дрожащими руками военного.

Кем оказался этот ветеран

Как пишет ЗМІСТ, этот молодой человек плюнул в Александра Мацько. В 2016 году он ушел добровольцем на фронт и стал разведчиком. Также этот мужчина защищал Украину во время полномасштабного вторжения России. Он получил контузию, ожоги и повреждения ног в 2022 году, когда его бронемашина взорвалась на мине на Харьковском направлении. С этого времени Мацько служит в военкомате со второй группой инвалидности.

Недавно старший солдат дал небольшое интервью. Он считает, что фитнес-тренер оскорбил не его, а всех украинских защитников.

Он (Заволока – 24 Канал) оскорбил ребят, которые воюют, которые в больницах, которые похоронены. И одна из обязанностей ездить от ТЦК на похороны – это почетный караул, почетный салют последний. Он обидел тех ребят, которых уже нет в живых,

– заметил Мацько.

Военнослужащий выступил против наказания этого молодого человека в виде службы в армии. Он подчеркнул, что такой человек там не нужен, поскольку он недостоин ВСУ. По его мнению, Заволока является потенциальным перебежчиком и предателем.

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