Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм страницу Константина и Влады Либеровых. Также пользователи сети критиковали фото и Евгения Малолетки.

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С чего начался скандал в сети

Фотографы Константин и Влада Либеровы обнародовали на своей инстаграм-странице фото с последствиями ночной атаки врага по Киеву 24 апреля. На одном снимке была изображена раненая украинка, которую спасли из дома, куда попала российская ракета.

Она была в ночной рубашке, с ранами и кровью после вражеского обстрела. Фотографы зафиксировали момент, когда с женщиной разговаривала медик.

В то же время пользователи сети увидели этот снимок неэтичным и обвинили Константина и Владу Либерових, что они "не знакомы с элементарной журналистской этикой", а также что "не работали и не воспитывались в репортерской традиции".

Похожие упреки в сети сделали и к известному украинскому фотографу Евгению Малолетке, который также опубликовал фото в сети с раненой женщиной и раненым мужчиной, которого вытащили спасатели из-под завалов, а медики сняли с него одежду, чтобы осмотреть тело на наличие травм.

Пользователи в сети также писали, что фото "является неэтичным" и просили Малолетку или заблюрить его, или вообще удалить из сети.

Как фотографы объяснили публикацию фото

Константин и Влада Либеровы в конце концов отреагировали на комментарии в сети по фото. Фотографы отметили, что проснулись после бессонной ночи и, учитывая желание ряда комментаторов, – удалили фото женщины.

Понимаем, что это чувствительная тема, которая триггернула определенную категорию людей. А нам важно мнение каждого из нашей аудитории. Если бы не спали – удалили бы раньше,

– написали фотографы.

В то же время супруги отметили, что на обнародованном фото не было видно лица женщины. Более того, сам снимок даже не блюрил Instagram со всей его цензурой.

"И так, немного странно, с каких пор вид человеческого тела вызывает такую реакцию. Документировать военные преступления России надо персонализировано, потому что только так это будет резонировать у будущих поколений. На этой войне страдают реальные люди. У реальных людей есть тела. И если бы на фото было видно лицо – это по крайней мере было бы темой для основательной дискуссии", – заметили Либеровы.



Константин и Влада Либеровы ответили на упреки относительно "неэтичности" фото раненых украинцев / Скриншот с инстаграм-страницы фотографов

Фотографы подчеркнули, что документалистика требует жесткой правдивости. Они согласились, что в современном мире, возможно, не все к этому готовы, но история показывает, что только делая эту работу так, можно иметь хоть какое-то влияние если не на настоящее, то на будущее.

Фото снято с учетом всех этических стандартов, но вполне возможно, что в современном мире эти правила будут эволюционировать, в том числе благодаря дискуссиям по поводу нашей работы. Посмотрим. Тем не менее. Фото удалили. На будущее учтем этот аспект,

– резюмировали супруги.

Евгений Малолетка пока не высказывался относительно комментариев об обнародованных снимках с ранеными украинцами.