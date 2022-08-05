Управление городского округа Берлина объяснило отказ тем, что выставка "затрагивает внешнеполитические интересы "Германии, а в экспонатах" могли погибнуть люди ". При этом ранее эта выставка спокойно прошла, в частности, в Польше .
Читайте также Троянский Шредер мира: друг путина публично озвучил условия кремля для завершения войны в Украине
Берлин не хочет принимать украинскую выставку уничтоженной российской техники
Управление городского округа столицы Германии продолжает отказывать в разрешении на проведение выставки разбитой на войне в Украине российской техники. Организаторы, среди которых, в частности, и немецкие культурные деятели, хотели поставить экспонаты перед посольством россии в Берлине.
Во властном представительстве округа обосновали отказ опасением, что в подбитых российских танках " вероятно, погибли люди ", а также тем, что такая выставка касается "внешнеполитических интересов" Германии.
На негативное решение управления городского округа отреагировал пока действующий посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он отметил, что отказ действительно скандальный , и призвал канцелярию, а также непосредственно городского голову Берлина Франциску Гиффай пересмотреть сомнительное решение.
Кстати Немецкие депутаты вслед за Пелоси хотят посетить Тайвань
Уничтоженная военная техника россии, которую хотят выставить в центре Берлина, должна дать людям в Германии близкое ощущение жестокости этой войны на уничтожение. Поэтому украинцы шокированы тем, что Управление городского округа отклонило прошение на разрешение абсолютно слабым обоснованием.
– заявил Мельник.
Добавим, что инициаторы организации выставки в Берлине, немцы Энно Лензе и Виланд Гибель из музея Berlin Story Bunker, подали заявку на реализацию проекта в Управление городского округа еще в конце июня. Андрей Мельник подчеркнул, что украинское посольство всеми силами пытается поддержать этот важный проект.
Обратите внимание Обстрел Корабельного района Николаева: есть первая жертва, также пострадал 13-летний мальчик
Вас может заинтересовать – Вооруженные Силы Украины освободили важную деревню вблизи Харькова: смотрите видео