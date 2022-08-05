Управління міського округу Берліна пояснило відмову тим, що виставка "торкається зовнішньополітичних інтересів" Німеччини, а в експонатах "могли загинути люди". При цьому раніше ця виставка спокійно відбулась, зокрема, у Польщі.

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Берлін не хоче приймати українську виставку знищеної російської техніки

Управління міського округу столиці Німеччини продовжує відмовляти у дозволі на проведення виставки потрощеної на війні в Україні російської техніки. Організатори, серед яких, зокрема, і німецькі культурні діячі, хотіли поставити експонати перед посольством росії у Берліні.

У владному представництві округу обґрунтували відмову побоюванням, що у підбитих російських танках "ймовірно, загинули люди", а також тим, що така виставка стосується "зовнішньополітичних інтересів" Німеччини.

На негативне рішення Управління міського округу відреагував поки діючий посол України у Німеччині Андрій Мельник. Він зауважив, що відмова є справді скандальною, і закликав канцелярію, а також безпосередньо міську голову Берліна Франциску Ґіффай переглянути сумнівне рішння.

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Знищена військова техніка росії, яку хочуть виставити у самому центрі Берліна, повинна дати людям у Німеччині близьке відчуття жорстокості цієї війни на знищення. Тому українці шоковані тим, що Управління міського округу відхилило прохання на дозвіл абсолютно кволим обґрунтуванням,

– заявив Мельник.

Додамо, що ініціатори організації виставки у Берліні, німці Енно Лензе і Віланд Гібель з музею Berlin Story Bunker, подали заявку на реалізацію проєкту до Управління міського округу ще наприкінці червня. Андрій Мельник підкреслив, що українське посольство всіма силами намагається підтримати цей важливий проєкт.

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