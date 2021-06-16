Пятерым депутатам угрожали исключением из партии за то, что они проголосовали за законопроект, который позволил бы президенту назначать и увольнять директоров Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований по согласию Верховной Рады.

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Чтобы объясниться, партийцы требовали созвать съезд партии. Но за это время "Голос" в полном составе так и не собрался. Летом 2020 года председатель партии Кира Рудык во время съезда изменила статут партии, чем сильно развязала себе руки и расширила свои полномочия. Главная функция – возможность принимать все решения самостоятельно.

По словам нардепа Ярослава Юрчишина, сняли с должностей 3 человек, которые требовали съезда:

руководителя Черновицкой организации;

Днепропетровской;

Херсонской.

"Это те люди, которые были с партией с самого начала. То есть идет игнорирование как позиции в регионах и выдавливание из региональных организаций, так и игнорирование позиции по крайней мере половины фракции", – подчеркнул он.

Впрочем, конфликт лишь обострился. Некоторые члены Винницкой и Черновицкой ячеек заявили о выходе из партии из-за злоупотребления властью со стороны руководства. Их не устраивают "кулуарные переговоры с Офисом Президента", "чистки" несогласных партийцев, а главное – игнорирование заявлений территориальных ячеек, которые требуют внеочередного съезда партии.

Хотят исключить Киру Рудык

Более того, представители "Голоса" внесли представление с требованием исключить из партии председателя – Киру Рудык из-за узурпации власти. Впрочем, председатель депутатской фракции Ярослав Железняк отрицал конфликт.

Партия не только живая, партия расстраивается. Я не знаю ни одного народного депутата из фракции "Голос", который заявил о том, что хочет выходить,

– заверил он.

Проиграют обе стороны, – Фесенко

Специалисты же уверены: если нынешние распри завершатся фактическим расколом, то проиграют обе стороны конфликта, как сторонники Киры Рудык, так и ее оппозиция. Впрочем, раскола можно было бы избежать, если бы в ситуацию вмешался основатель партии Святослав Вакарчук.



Святослав Вакарчук / Фото "Громадське"

"Если бы Святослав Вакарчук вмешался раньше, возможно, этого бы и не произошло. Должен быть лидер. Сейчас уже поздно. Если лидера нет, то такие противоречия неизбежны", – считает политолог Владимир Фесенко.

Рейтинг партии

Неутешительными являются и рейтинги партии. На фоне всех внутрипартийных распрей поддержка электората за последние месяцы снизилась, объясняют социологи. Эксперты говорят, что, скорее всего, партия в следующий созыв парламента не попадет. Ведь 10 народных депутатов фракции "Голос" уже заявили о создании депутатского объединения "Справедливость".

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Но, по нашей информации, к следующим выборам может появиться новая политическая сила, которую возглавит Сергей Притула. А также к которой присоединится Олег Сенцов, Александр Данилюк, Янина Соколова, а еще народные избранники из "Голоса", которые не согласны с сегодняшней стратегией и политикой партии.