Об этом первый заместитель главы фракции заявил на брифинге. Он отметил, что нужно выполнять закон Украины.

Внимание Коллективное самоуничтожение "Голоса", – Фесенко предположил, что ждет депутатов

Кориненко считает, если говоришь, что выходишь откуда, то нужно выходить.

"А то это как на вечеринке: все уже думают, что ты ушел, а ты ходишь 2 часа. Если люди говорят, что выходят, тогда, пожалуйста, мандат на стол, заявление – зал", – сказал он.

По крайней мере "Слуга народа" точно поддержит голосование за сложение мандатов представителями новой группы "Справедливость". По мнению Корниенко, этим 10 депутатам следует создать новую партию.

Справка. В то же время во фракции "Европейская солидарность" выразили огорчение расколом в "Голосе".

Что известно о расколе "Голоса": коротко