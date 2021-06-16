Об этом первый заместитель главы фракции заявил на брифинге. Он отметил, что нужно выполнять закон Украины.
Внимание Коллективное самоуничтожение "Голоса", – Фесенко предположил, что ждет депутатов
Кориненко считает, если говоришь, что выходишь откуда, то нужно выходить.
"А то это как на вечеринке: все уже думают, что ты ушел, а ты ходишь 2 часа. Если люди говорят, что выходят, тогда, пожалуйста, мандат на стол, заявление – зал", – сказал он.
По крайней мере "Слуга народа" точно поддержит голосование за сложение мандатов представителями новой группы "Справедливость". По мнению Корниенко, этим 10 депутатам следует создать новую партию.
Что известно о расколе "Голоса": коротко
- Десяток нардепов от "Голоса" объявили, что создают отдельное объединение "Справедливость". Они объяснили, что к таким действиям их побудило поведение руководства.
- В частности, эти депутаты требуют исключения из рядов партии ее руководительницы Киры Рудик. Мол, она систематически прогуливает заседания Рады – говорится о 60%.
- В то же время парламентарии выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняк. Все потому, что в течение 3 месяцев он не созывает заседание фракции по требованию большинства депутатов.