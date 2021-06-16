Про це перший заступник глави фракції заявив на брифінгу. Він наголосив, що потрібно виконувати закон України.
Увага Колективне самознищення "Голосу", – Фесенко припустив, що чекає на депутатів
Корінєнко вважає, якщо говориш, що виходиш звідкись, то потрібно виходити.
"А то це як на вечірці: всі вже думають, що ти пішов, а ти ще ходиш 2 години. Якщо люди говорять, що виходять, тоді, будь ласка, мандат на стіл, заява – зал", – сказав він.
Принаймні "Слуга народу" точно підтримає голосування за складання мандатів представниками нової групи "Справедливість". На думку Корнієнка, цим 10 депутатам слід створити нову партію.
Що відомо про розкол "Голосу": коротко
- Десяток нардепів від "Голосу" оголосили, що створюють окреме об'єднання "Справедливість". Вони пояснили, що до таких дій їх спонукала поведінка керівництва.
- Зокрема, ці депутати вимагають виключення з лав партії її очільниці Кіри Рудик. Мовляв, вона систематично прогулює засідання Ради – мовиться про 60%.
- Водночас парламентарі висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку. Все через те, що протягом 3 місяців він не скликає засідання фракції на вимогу більшості депутатів.