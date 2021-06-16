Про це перший заступник глави фракції заявив на брифінгу. Він наголосив, що потрібно виконувати закон України.

Увага Колективне самознищення "Голосу", – Фесенко припустив, що чекає на депутатів

Корінєнко вважає, якщо говориш, що виходиш звідкись, то потрібно виходити.

"А то це як на вечірці: всі вже думають, що ти пішов, а ти ще ходиш 2 години. Якщо люди говорять, що виходять, тоді, будь ласка, мандат на стіл, заява – зал", – сказав він.

Принаймні "Слуга народу" точно підтримає голосування за складання мандатів представниками нової групи "Справедливість". На думку Корнієнка, цим 10 депутатам слід створити нову партію.

Довідка. Водночас у фракції "Європейська солідарність" висловили засмучення розколом у "Голосі".

Що відомо про розкол "Голосу": коротко