Очевидно, что медийная атака против главы Минобороны Алексея Резникова и дальше продолжается. Об этом красноречиво говорит пост Марины Безуглой, в котором речь идет о том, что украинское общество толерантно к коррупции и потому не снимает ее. Об этом 24 Канала рассказал политолог Игорь Чаленко.

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Резников может получить достойную должность

По мнению политолога, Резников мог бы уйти с должности главы Министерства обороны, но вопрос в том, куда. Минстратегпром – ему точно не подходит. "Это министерство де-факто недоформировано. Есть вопросы к формированию вертикали и организации работы самого министерства", – сказал политолог.

Скорее всего, Резников хочет для себя министра юстиции. Он хотел эту должность и до того, как был назначен министром обороны. Следует упомянуть также определенную борьбу между действующей главой реинтеграции и Резниковым.

Выбрали Резникова и не прогадали. В 2022 году Резников продемонстрировал себя достаточно эффективно. Однако есть ряд проблем в Министерстве обороны. Те скандалы, которые были опубликованы, не последние. Еще есть что-то в загашнике, могут вытащить. Думаю, Резникову будет тяжело,

– отметил Чаленко.

По мнению политолога, повлиять на ситуацию могут события на фронте. Аналитики считают, что после 15 февраля россияне предпримут попытку повторного наступления. ГУР говорит о трех направлениях. "Это может защитить Резникова и оставить его в должности министра обороны. Но ситуация меняется каждый день", – подчеркнул Чаленко.

На выходных Давид Арахамия анонсировал изменения в оборонном блоке, поэтому, убежден политолог, решение принималось, и эти переговоры продолжаются. Это показывает, что мы имеем разные группы влияния, которые борются за министерство обороны по разным причинам.

"Борьба продолжается. Я думаю, мы увидим еще много интересной информации вокруг Министерства обороны. Но весь этот шум не должен допустить разбалансировки работы самого министерства. Ситуация такова, что должны быть максимально в тонусе", – отмечает политолог.

Скандал с закупкой продовольствия действительно порождает ряд вопросов. Сначала мы видели реакцию: "Вы все врете, это враждебное ИПСО и атака россиян".

А затем – увольнение заместителя министра обороны и руководителя департамента. Позже речь идет о необходимости внесения изменений в питание. Нет дыма без огня в конкретной ситуации. Вопрос в том, сколько там еще проблем? Потому что Министерство обороны – это закупки на 900 миллиардов гривен,

– объяснил Игорь Чаленко.

Сегодня Резников играет значительную роль коммуникатора, в частности, в рамках оборонного "Рамштайна". Он ведет переговоры с 50 странами мира.

"Возможно, во власти найдут компромисс и дадут ему должность, что позволит и дальше иметь эту коммуникацию с миром, быть этим переговорщиком, медиатором, который сейчас необходим. Но в то же время найдут достойную замену на менеджерскую должность, гражданское лицо, которое сможет исправить все эти ошибки, что есть у минобороны", – считает политолог.

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Нужно применять новые методы

Как отмечает Чаленко, сегодня очень трудно смотреть на украинское правительство, ведь с одной стороны мы имеем невероятные прорывы, например, Министерство цифровой трансформации или Министерство инфраструктуры. Они вводят много классных вещей. С другой – довольно архаичное по своей вертикали Министерство обороны, и там действительно трудно проводить какие-то изменения, особенно во время войны.

Интересует одно: сможет ли лицо, находящееся на министерской должности, закрыть рот той коррупции, которая все равно пытается что-то украсть, и сможет устроить нормальную работу Министерства обороны. Потому что, очевидно, дальше денег не будет. Извините, это вам не "Эльдорадо",

– подчеркнул Чаленко.

Это ясно демонстрирует ситуация с обеспечением военных в тылу. Решение о лишении премий принято с учетом бюджетных реалий.

Министерство обороны действительно требует усиления собственной эффективности, а значит – оптимизации работы. Вопрос не в персоналиях, а в применении новых методов, которые смогут убрать весь накопившийся мусор, чтобы среднее звено больше не смогло воровать,

– уверяет политолог.

Кроме того, добавляет он, хотелось бы увидеть активизацию работы правоохранительных органов по этому направлению. Речь идет и о ДБР, и о других правоохранителях.

Что известно о скандале: коротко