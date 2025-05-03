О ситуации более подробно рассказали сотрудники ведомства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.

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Что известно о скандале в Киевском ТЦК

Сотрудники полиции на днях привезли в ТЦК военнообязанного мужчину. Работники центра отмечают, что он начал вести себя неадекватно и агрессивно и якобы пренебрежительно обращался к другим мобилизованным.

Поэтому действия для сдерживания мужчины провела Муниципальная стража Киева. Правоохранители одели на мобилизованного стяжки, чтобы обезопасить других от его действий. На место также вызвали наряд полиции.

В связи с ситуацией, возникшей, на данного мобилизованного полиция составила протокол, он был направлен в специальное медицинское учреждение для обследования и при необходимости лечения,

– отметили в столичном ТЦК и СП.

Сотрудники ТЦК напомнили, что по проблемным вопросам люди могут обращаться на "горячие" линии Командования Сухопутных войск по телефону (0800) 30 19 37.

Напомним, в Одесской области полицейские зафиксировали факт незаконного удержания людей и избиения. Молодые общественные деятели под видом ТЦК осуществляли противоправную деятельность. Всем членам организации вручили подозрения.