Недавно глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко попал в скандал из-за высказывания о "рабочей бабе, как корабельной сосне" в адрес николаевской бизнесвумен Татьяны Домбровской. Политик не планирует уходить в отставку.

Александр Корниенко считает, что еще не все успел сделать в политике, так что уходить ему пока рано, сообщает "Радио Свобода".

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Если кто-то думал, что я не испытал репутационных потерь, то это не так. Но своих собственных мыслей об отставке у меня не было,

– сказал он.

Политик считает, что в случае украинской политической культуры не факт, что "это на кого-то повлияет или станет для кого-то примером".

Корниенко отказался рассказать, как на инцидент отреагировала жена. "Слуга народа" говорит, что семья и так страдает из-за его популярности.

"Это же большая перемена – надо перенастраивать жизнь как-то: новые привычки заводить, не говорить всего, что ты думаешь, потому что тебя могут записывать", – добавил он.

Скандальный разговор Корниенко и Арахамии: как это было

Во время своего визита в Николаев Александр Корниенко и Давид Арахамия вляпались в скандал.

В частной беседе они обсудили женщину, назвав ее "рабочей бабой, как корабельная сосна".

Председатель партии "Слуга народа" признал, что такой разговор был.

Было в нем упоминание об Ирине Аллахвердиевой, но исключительно как о красавице. Все остальное – о совсем другом человеке, а именно о бизнесвумен Татьяне Домбровской.

Впоследствии Корниенко записал видео, где извинился за инцидент. Мол, Татьяна Домбровская поразила его своей энергией и запалом к труду, но слова он подобрал обидные.

Сама Татьяна Домбровская не обижается на "слуг народа" и считает, что инцидент исчерпан.

Разговор Корниенко и Арахамии: смотрите видео