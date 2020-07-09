Нещодавно голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко потрапив у скандал через висловлювання про "робочу бабу, як корабельну сосну" щодо миколаївської бізнесвумен Тетяни Домбровської. Політик не планує йти у відставку.

Олександр Корнієнко вважає, що ще не все втиг зробити у політиці, то йти йому поки рано, повідомляє "Радіо Свобода".

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Якщо хтось думав, що я не зазнав репутаційних втрат, то це не так. Але своїх власних думок про відставку у мене не було,

– сказав він.

Політик вважає, що у випадку української політичної культури не факт, що "це на когось вплине або стане для когось прикладом".

Корнієнко відмовився розповісти, як на інцидент відреагувала дружина. "Слуга народу" каже, що родина й так страждає через його популярність.

"Це ж велика зміна – треба переналаштовувати життя якось: нові звички заводити, не говорити всього, що ти думаєш, бо тебе можуть записувати", – додав він.

Скандальна розмова Корнієнка та Арахамії: як це було

Під час свого візиту до Миколаєва Олександр Корнієнко й Давид Арахамія вляпались в скандал.

У приватній розмові вони обговорили жінку, назвавши її "робочою бабою, як корабельна сосна".

Голова партії "Слуга народу" визнав, що така розмова була.

Була в ній згадка про Ірину Аллахвердієву, але виключно як про красуню. Все решта – про зовсім іншу людину, а саме про бізнесвумен Тетяну Домбровську.

Згодом Корнієнко записав відео, де вибачився за інцидент. Мовляв, Тетяна Домбровська вразила його своєю енергією і запалом до праці, але слова він підібрав образливі.

Сама Тетяна Домбровська не ображається на "слуг народу" та вважає, що інцидент вичерпано.

Розмова Корнієнка і Арахамії: дивіться відео