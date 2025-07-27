Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Aktuálně.cz.

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Что известно о скандале между Чехией и Словакией?

Чешское издание сообщило, что словацкая полиция, обнародовав информацию о спецоперации в Украине, поставила под угрозу безопасность команд.

Речь идет о задержании украинца по делу прошлогодних угроз о бомбах в школах Чехии и Словакии. Словацкая полиция опубликовала информацию о происшествии еще в среду – тогда, когда полицейские команды все еще находились в Украине, в Днепре. Об этом журналу рассказал представитель чешского полицейского президиума Йозеф Боцан. По данным еженедельника, этим могла быть поставлена под угрозу их безопасность.

Публикация состоялась в момент, когда полицейские команды еще были на месте в Днепре. Работа там еще продолжалась. Это не было тактически правильным решением, особенно учитывая безопасность всех присутствующих, ведь место расположено недалеко как от России, так и от фронта,

– рассказал Боцан.

По словам журналистов, существовала опасность, что Россия может отомстить чешским и словацким полицейским, атаковав их ракетой или дроном. Чешская контрразведка предполагает, что задержанный украинец мог действовать на деньги со стороны России.

Существовала договоренность опубликовать все, только когда все будут в безопасности – уже в Чехии или Словакии. Примерно через неделю после операции. И что публичные заявления будут согласованы между сторонами. Но через несколько часов после письма Земана, в котором он обо всем этом сообщил, словаки сделали противоположное. Причем главное – российский след просто умолчали,

– сообщил анонимный источник.

Информацию о возможной финансовой поддержке задержанного украинца со стороны России обнародовала чешская Служба безопасности только после того, как словацкая полиция объявила о его задержании. Словацкая оппозиция, в свою очередь, жестко раскритиковала полицию и министра внутренних дел Матуша Шутая Эштока.

В то же время Эшток раскритиковал чешскую службу безопасности за публикацию данных о возможном российском следе, назвав это неподтвержденной гипотезой, которая может повредить расследованию.