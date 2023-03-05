Как пишет западное издание, разногласия между Варшавой и Берлином по поводу ракет, танков и запчастей вышли на новый уровень.

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Польша резко критикует Германию из-за недостаточной поддержки Украины

Польские лидеры не упускают возможности раскритиковать Берлин. Недавно обвинения сосредоточились на промедлении с отправкой боевых танков Leopard 2 на фронт, что вызвало угрозу отправки бронетехники германского производства без одобрения Берлина.

Поляки заявили, что более старые модели Leopard 2 будут малопригодны для использования без запчастей из Германии.

Основная ответственность лежит на Федеративной Республике Германия, главном производителе этих танков. Мы так долго призывали немецкую сторону присоединиться к танковой коалиции, и не только поставлять танки, но и запчасти к ним,

– заявил президент Польши Анджей Дуда.

По словам одного из чиновников, говорившего на условиях анонимности, правительство в Варшаве считает, что Германия больше сосредоточена на конкуренции с Польшей за международное признание, чем на предоставлении Киеву того, что ему нужно.

Как на это реагируют германские чиновники

Между тем, немецкие чиновники отвергли обострение тона Варшавы как политический театр накануне выборов. Правительство Шольца убеждено, что напряженность спадет после завершения предвыборной кампании, по словам чиновника, знакомого с мнением канцлера Германии.

Сама же Германия нанесла ответный удар, указав пальцем на Польшу. На заседании НАТО в Брюсселе немецкий министр обороны Борис Писториус назвал польские танки Leopard 2 A4 "ничем, о чем следует писать, дипломатично говоря".

По его словам, под угрозой оказалась цель собрать два полноценных батальона Leopard 2 вовремя, чтобы ответить на российское весеннее наступление.

Эпопея с танками Leopard 2 для Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже доставил первые 4 танка во время своего визита в Киев 24 февраля, в годовщину российского вторжения. Произошло это даже несмотря на то, что польские власти жалуются на нехватку запчастей к ним.

Германия говорит, что подобные жалобы следует адресовать производителям оружия. По словам одного из немецких чиновников, у немецких вооруженных сил больше нет таких запчастей, поскольку на складах не осталось ни одной единицы танков А4. Дуда отметил, что данная проблема тянется еще с 2015 года.

Однако официальные лица в Берлине утверждают, что, кроме споров по танкам и вооружению, другие сферы двусторонних отношений работают более гладко.