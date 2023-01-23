Он подробно ответил на все упреки и объяснил, почему, по его словам, завышенных цен на питание военных нет.

Важно Вводят в заблуждение, – в Минобороны отреагировали на скандал с продуктами для военных

Сначала Резников объяснил, что цены на продукты анализируют специальные экспертные учреждения, в частности, Институт судебных экспертиз имени Бокариуса Министерства юстиции Украины. Именно такие учреждения и определяют определенный диапазон.

Например, на картофель установлен диапазон от 7 до 36 гривен за килограмм, поскольку он бывает разных сортов. Это также один из продуктов, на который наблюдаются существенные сезонные колебания цены.

– отметил министр обороны.

Он добавил, что сейчас в медиа распространяется огромное количество искаженной информации о ценах. В частности, некоторые сравнения происходят несопоставимо. Как вот:

цены на банке или бутылку фасованной продукции с ценой за килограмм;

цены за литр с ценой за килограмм;

цены за вес нетто с ценой за вес брутто.

Почему в эпизоде со стоимостью яиц не следует искать "измену"

По словам Резникова, когда народные депутаты будут сравнивать цены на куриные яйца в контрактах с разными поставщиками, они увидят, что у 7 поставщиков цена колеблется в диапазоне от 80 гривен до 90,6 гривны за десяток.

Сравните с ценой в супермаркетах сейчас. Подчеркну – это постоянная цена на весь 2023 год с условием доставки во Львов или под Бахмут,

– добавил он.

В обнародованном СМИ документе указана аномальная цена, которую восприняли как 17 гривен за штуку. Именно на этом, как сказал Резников, и была построена теория заговора.

"На самом деле это – обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик. Яйца – единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц. Согласно нормативам килограмм яиц – это около двух десятков штук в зависимости от сорта. Цена 170 гривен за килограмм яиц – это 85 гривен за десяток", – пояснил министр.

Минобороны не производит закупку отдельных продуктов

Он подчеркнул, что яйца по 17 гривен за штуку Минобороны не закупали и не планируют. Резников подытожил, что Минобороны не осуществляет закупку отдельных продуктов. Оборонное ведомство покупает комплексную услугу по обеспечению питания. То есть доставку определенного комплекта продуктов в воинские части, а в отдельных случаях – и приготовление пищи.

Предметом закупки есть стоимость суточного рациона для военнослужащего. Этот рацион имеет четкие критерии по калорийности и другим параметрам. Поставщики гарантируют обеспечение дневного рациона за определенную сумму.

В прошлом году эта сумма составляла 120 гривен на военнослужащего в сутки, а в этом – от 151 до 162 гривен.

В результате проведения переговоров конечная стоимость услуги по обеспечению питания одного бойца в сутки составляет 145,8 гривны. Кто-то действительно считает, что эта сумма завышена?,

– спросил Резников.

Добавим, что НАБУ и САП расследуют возможные злоупотребления в Министерстве обороны Украины. В СМИ появилась информация, что Минобороны закупает продукты для военных по завышенным ценам.