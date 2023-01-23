Він детально відповів на усі закиди й пояснив, чому, за його словами, завищених цін на харчування військових немає.

Важливо Вводять в оману, – у Міноборони відреагували на скандал з продуктами для військових

Спершу Резніков пояснив, що ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи, зокрема Інститут судових експертиз імені Бокаріуса Міністерства юстиції України. Саме такі установи і визначають певний діапазон.

Наприклад, на картоплю встановлено діапазон від 7 до 36 гривень за кілограм, оскільки вона буває різних сортів. Це також один з продуктів, на який спостерігаються істотні сезонні коливання ціни,

– зазначив міністр оборони.

Він додав, що зараз у медіа шириться величезна кількість спотвореної інформації щодо цін. Зокрема, деякі порівняння відбуваються неспівставно. Як от:

ціни за банку чи пляшку фасованої продукції з ціною за кілограм;

ціни за літр з ціною за кілограм;

ціни за вагу нетто з ціною за вагу брутто.

Чому в епізоді з вартістю яєць не слід шукати "зраду"

За словами Резнікова, коли народні депутати будуть порівнювати ціни на курячі яйця у контрактах з різними постачальниками, вони побачать, що у 7 постачальників ціна коливається у діапазоні між 80 гривень до 90,6 гривні за десяток.

Порівняйте з ціною у супермаркетах зараз. Підкреслю – це стала ціна на весь 2023 рік з умовою доставки у Львів чи під Бахмут,

– додав він.

В оприлюдненому ЗМІ документі вказано аномальну ціну, яку сприйняли як 17 гривень за штуку. Саме на цьому, як сказав Резніков, і збудували теорію змови.

"Насправді це – звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник. Яйця – єдина категорія з каталогу, яка у додатку до угоди обраховується в штуках. Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць. Відповідно до нормативів кілограм яєць – це близько двох десятків штук в залежності від гатунку. Ціна 170 гривень за кілограм яєць – це 85 гривень за десяток", – пояснив міністр.

Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів

Він наголосив, що яйця по 17 гривень за штуку Міноборони не закуповувало і не планує. Резніков підсумував, що Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів. Оборонне відомство купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.

Предметом закупівлі є вартість добового раціону для військовослужбовця. Цей раціон має чіткі критерії щодо калорійності та інших параметрів. Постачальники гарантують забезпечення добового раціону за певну суму.

Минулого року ця сума складала 120 гривень на військовослужбовця за добу, а цьогоріч – від 151 до 162 гривень.

У результаті проведення переговорів кінцева вартість послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145,8 гривні. Хтось дійсно вважає, що ця сума є завищеною?,

– запитав Резніков.

Додамо, що НАБУ та САП розслідують можливі зловживання у Міністерстві оборони України. У ЗМІ з'явилася інформація, що Міноборони закупляє продукти для військових за завищеними цінами.