По его словам, не передали только одну машину, ведь ее еще нужно дополнительно поремонтировать. В качестве подтверждения передачи всех остальных депутат опубликовал в фейсбуке фото с машинами, которые привез на фронт и написал: "А нам свое делать…". Кроме того, он объяснил, почему с блоггерами катались на автомобилях для бойцов в горах.

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Как на скандал отреагировал депутат

Секретарь исполкома Черновицкого горсовета и депутат Черновицкого областного совета Сергей Добржанский подтвердил, что он со своей волонтерской командой несколько недель назад отдыхал в горах. Однако уверил, что, мол, на машинах они не развлекались.

Сергей Добржанский объяснил, что один из членов их команды – гуцул. Его и их всех пригласили в горы друзья.

Но ничего такого там не происходило, это был выходной день, суббота… Машины мы испытываем в горах, чтобы знать, выдержат ли они пути на передовой. Ведь на фронте нет трассы, там грязь, и надо знать, выдержат ли переданные нами пикапы тамошние условия,

– заявил Добржанский.

Он также рассказал историю, что летом они гнали машину на фронт, и на трассе все было хорошо. Однако на передовой оказалось, что пикап – в плохом состоянии, ходовая почти сразу сломалась.

"С тех пор мы испытываем все авто на бездорожье. Так было и в этот раз", – заявил Добржанский.

Политик считает, что обнародованное видео в сети – это информационная атака на него со стороны недоброжелателей.

"Мы с командой уже передали более 90 машин на фронт, а также тепловизоры, дроны, тонны пищи... Но почему-то об этом хейтеры ничего не ширили в соцсетях и в тиктоке не снимали. Думаю, это сделали для того, чтобы очернить меня – или те, кто меня плохо знает, или политические оппоненты", – убежден Добржанский.

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(Осторожно! Нецензурная лексика)

Что известно о скандале