За його словами, не передали тільки одну машину, адже її ще треба додатково поремонтувати. Як підтвердження передачі всіх решта – депутат опублікував у фейсбуці фото з машинами, які привіз на фронт та написав: "А нам своє робити…". Окрім того, він пояснив, чому з блогерами катались на автомобілях для бійців у горах.

Зауважте Ціни високі навіть попри скандал: "Схеми" отримали доступ до річних контрактів Міноборони

Як на скандал відреагував депутат

Секретар виконкому Чернівецької міськради та депутат Чернівецької обласної ради Сергій Добржанський підтвердив, що він зі своєю волонтерською командою справді декілька тижнів тому відпочивав у горах. Проте запевнив, що, мовляв, на машинах вони не розважалися.

Сергій Добржанський пояснив, що один з членів їхньої команди – гуцул. Тож його та їх всіх запросили в гори друзі.

Але нічого такого там не відбувалося, це був вихідний день, субота… Машини ми випробовуємо у горах, щоби знати, чи витримають вони шляхи на передовій. Адже на фронті немає траси, там багнюка, і треба знати, чи витримають передані нами пікапи тамтешні умови,

– заявив Добржанський.

Він також розповів історію, що влітку вони гнали машину на фронт й на трасі все було добре. Проте на передовій виявилося, що пікап – у поганому стані, ходова майже відразу поламалась.

"Відтоді ми випробовуємо всі авто на бездоріжжі. Так було і цього разу", – заявив Добржанський.

Політик вважає, що оприлюднене відео в мережі – це інформаційна атака на нього з боку недоброзичливців.

"Ми з командою вже передали понад 90 машин на фронт, а також тепловізори, дрони, тонни їжі... Але чомусь про це хейтери нічого не ширили в соцмережах і в тіктоці не знімали. Гадаю, це зробили для того, щоб очорнити мене – або ті, хто мене погано знає, або політичні опоненти", – переконаний Добржанський.

На Буковині депутат з блогерами випробовував авто для ЗСУ у горах: дивіться відео

(Обережно! Нецензурна лексика)

Що відомо про скандал