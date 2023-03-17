Однак після скандалу ціни так і залишились високими. Так, постачальники їжі для армії закуповують продукти вдвічі-втричі дешевше, ніж продають їх Міноборони.

До теми Скандал з харчуванням у Міноборони: які ціни на продукти були у 2022

Ціни залишаються вищими за середньоринкові

Журналісти "Схем" дійшли висновку, що навіть після зниження цін та обмеження дії контрактів трьома місяцями, з багатьох ключових позицій ціни залишаються вищими за середньоринкові.

До того ж армійські постачальники самі закуповують найбільш "ходові" продукти для за цінами у двічі – тричі нижчими, ніж зрештою постачають їх для ЗСУ. Таким чином, маржа для приватних фірм по цих позиціях на багатомільярдних контрактах нерідко становить 30 – 70%.

Так, яблука постачальники продаватимуть військовим від 25 до 51 гривень за кілограм. Водночас вони самі закуповують їх максимум по 15 – 16 гривень за кілограм.

постачальники продаватимуть військовим від 25 до 51 гривень за кілограм. Водночас вони самі закуповують їх максимум по 15 – 16 гривень за кілограм. Вартість яєць для Міноборони склала в середньому 9 гривень за штуку, хоча закуповують їх компанії в діапазоні 5,4 – 6,3 гривень за штуку.

для Міноборони склала в середньому 9 гривень за штуку, хоча закуповують їх компанії в діапазоні 5,4 – 6,3 гривень за штуку. Ціну на картоплю заклали у розмірі від 17,7 і до 27 гривень за кілограм. Після скандалу деякі фірми знизили ціну до 12,6 гривень за кілограм, а деякі – так і залишили 17,7 гривень за кілограм. Водночас у грудні-січні самі вони закуповували її по ціні від 7,6 до 10,8 гривень за кілограм.

заклали у розмірі від 17,7 і до 27 гривень за кілограм. Після скандалу деякі фірми знизили ціну до 12,6 гривень за кілограм, а деякі – так і залишили 17,7 гривень за кілограм. Водночас у грудні-січні самі вони закуповували її по ціні від 7,6 до 10,8 гривень за кілограм. Капусту раніше планували продавати по 30 – 37,2 гривень за кілограм, а після скандалу – по 16,2 – 26,2 гривень за кілограм. Закуповували у грудні-січні компанії цей овоч по 8,5 – 14,4 гривень за кілограм.

Ціни залишилися високими навіть після скандалу з Міноборони / "Схеми"

Зверніть увагу! Загальна сума на харчування для армії, яку Міноборони попередньо закладало на 2023 рік – близько 43 мільярдів гривень.

Скандал з Міноборони: все, що відомо