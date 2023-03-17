Однако после скандала цены так и остались высокими. Так, поставщики еды для армии закупают продукты в два – три раза дешевле, чем продают их Минобороны.

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Цены остаются выше среднерыночных

Журналисты "Схем" пришли к выводу, что даже после снижения цен и ограничения действия контрактов тремя месяцами, со многих ключевых позиций цены остаются выше среднерыночных.

К тому же армейские поставщики сами закупают наиболее "ходовые" продукты по ценам в два – три раза ниже, чем в конечном итоге поставляют их для ВСУ. Таким образом, маржа для частных фирм по этим позициям на многомиллиардных контрактах нередко составляет 30 – 70%.

Так, яблоки поставщики будут продавать военным от 25 до 51 гривен за килограмм. В то же время они сами закупают их максимум по 15 – 16 гривен за килограмм.

поставщики будут продавать военным от 25 до 51 гривен за килограмм. В то же время они сами закупают их максимум по 15 – 16 гривен за килограмм. Стоимость яиц для Минобороны составила в среднем 9 гривен за штуку, хотя закупают компании в диапазоне 5,4 – 6,3 гривны за штуку.

для Минобороны составила в среднем 9 гривен за штуку, хотя закупают компании в диапазоне 5,4 – 6,3 гривны за штуку. Цену на картофель заложили в размере от 17,7 до 27 гривен за килограмм. После скандала некоторые фирмы снизили цену до 12,6 гривны за килограмм, а некоторые так и оставили 17,7 гривны за килограмм. В декабре – январе сами они закупали ее по цене от 7,6 до 10,8 гривны за килограмм.

заложили в размере от 17,7 до 27 гривен за килограмм. После скандала некоторые фирмы снизили цену до 12,6 гривны за килограмм, а некоторые так и оставили 17,7 гривны за килограмм. В декабре – январе сами они закупали ее по цене от 7,6 до 10,8 гривны за килограмм. Капусту ранее планировали продавать по 30 – 37,2 гривны за килограмм, а после скандала – по 16,2 – 26,2 гривны за килограмм. Закупали в декабре – январе компании этот овощ по 8,5 – 14,4 гривны за килограмм.

Цены остались высокими даже после скандала с Минобороны / "Схемы"

Обратите внимание! Общая сумма на питание для армии, которую Минобороны предварительно закладывало на 2023 год, – около 43 миллиардов гривен.

Скандал с Минобороны: все, что известно