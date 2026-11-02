Скандал с военными в Петропавловской Борщаговке: на месте столкновения распыляют баллончики

В сети распространялись сообщения о десятках якобы удерживаемых людей, пострадавших и погибшем. Об этом сообщают корреспонденты 24 канала с места происшествия.

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Какая обстановка на месте?

Вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке ситуация стала еще жарче. Люди бросают яйца, зажигают файеры и кричат ​​"Позор". На месте много молодежи. Впоследствии люди стали использовать газовые баллончики.

Скандал в Петропавловской Борщагке: смотрите видео

Между тем командующий Нацгвардией Александр Пивненко пояснил, что здание использовалось в качестве временного пункта размещения мобилизованных. По его словам, в помещении находились 18 военных, с которыми все было в порядке.

Обстановка в Петропавловской Борщаговке: смотрите видео

По его словам, четырех бойцов, задержанных после самовольного оставления части, доставили в медицинский центр. В Нацгвардии сообщили, что родственники и журналисты могли зайти в здание и пообщаться с людьми.

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Медикиня сообщила, что всех пострадавших в Петропавловской Борщаговке доставят в медучреждение для обследования. Врачи проверят физическое и психологическое состояние людей. Она также предложила собравшимся сопроводить автобус, чтобы убедиться, что военных доставляют именно на лечение.

Люди кричат ​​"Позор": смотрите видео

В Нацгвардии пообещали провести служебное расследование Кроме того, в ближайшее время военные планируют переместить на другие учебные локации.

Конфликт в Петропавловской Борщаговке: смотрите видео