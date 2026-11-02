Скандал с военными в Петропавловской Борщаговке: на месте столкновения распыляют баллончики

В Петропавловской Борщаговке обостряется ситуация / 24 Канал
В понедельник, 2 ноября, в Петропавловской Борщаговке в Киевской области возник конфликт возле частного дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии. К вечеру ситуация обострилась.
В сети распространялись сообщения о десятках якобы удерживаемых людей, пострадавших и погибшем. Об этом сообщают корреспонденты 24 канала с места происшествия.
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Какая обстановка на месте?
Вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке ситуация стала еще жарче. Люди бросают яйца, зажигают файеры и кричат "Позор". На месте много молодежи. Впоследствии люди стали использовать газовые баллончики.
Скандал в Петропавловской Борщагке: смотрите видео
Между тем командующий Нацгвардией Александр Пивненко пояснил, что здание использовалось в качестве временного пункта размещения мобилизованных. По его словам, в помещении находились 18 военных, с которыми все было в порядке.
Обстановка в Петропавловской Борщаговке: смотрите видео
По его словам, четырех бойцов, задержанных после самовольного оставления части, доставили в медицинский центр. В Нацгвардии сообщили, что родственники и журналисты могли зайти в здание и пообщаться с людьми.
Медикиня сообщила, что всех пострадавших в Петропавловской Борщаговке доставят в медучреждение для обследования. Врачи проверят физическое и психологическое состояние людей. Она также предложила собравшимся сопроводить автобус, чтобы убедиться, что военных доставляют именно на лечение.
Люди кричат "Позор": смотрите видео
В Нацгвардии пообещали провести служебное расследование Кроме того, в ближайшее время военные планируют переместить на другие учебные локации.
Конфликт в Петропавловской Борщаговке: смотрите видео
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