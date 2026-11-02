Скандал із військовими на Петропавлівській Борщагівці: на місці сутички, розпилюють балончики

У мережі поширювали повідомлення про десятки нібито утримуваних людей, постраждалих і загиблого. Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу з місця події.

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Яка обстановка на місці?

Ввечері 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці ситуація стала ще гарячішою. Люди кидають яйця, запалюють фаєри та кричать "Ганьба". На місці багато молоді. Згодом люди почали використовувати газові балончики.

Сутичка у Петропавлівській Борщагівці: дивіться відео

Тим часом командувач Нацгвардії Олександр Півненко пояснив, що будинок використовували як тимчасовий пункт розміщення мобілізованих. За його словами, у приміщенні перебували 18 військових, із якими все було гаразд.

Обставновка у Петропавлівській Борщагцівці: дивіться відео

За його словами, 4 бійців, затриманих після самовільного залишення частини, доправили до медцентру. У Нацгвардії повідомили, що родичі та журналісти могли зайти до будівлі й поспілкуватися з людьми.

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Медикиня повідомила, що всіх постраждалих у Петропавлівській Борщагівці доправлять до медзакладу для обстеження. Лікарі перевірять фізичний і психологічний стан людей. Вона також запропонувала присутнім супроводити автобус, щоб переконатися, що військових доправляють саме на лікування.

Люди кричать "Ганьба": дивіться відео

У Нацгвардії пообіцяли провести службове розслідування. Окрім того, найближчим часом військових планують перемістити на інші навчальні локації.

Конфлікт у Петропавліській Борщагівці: дивіться відео

За повідомленнями ЗМІ, біля воріт будівлі зібралися місцеві жителі, які вимагали пропустити медичних працівників до постраждалих. Під час штовханини виникли сутички, а з території застосували сльозогінний газ.

Після втручання правоохоронців лікарку разом із поліцейським пропустили всередину. Медикиня після виходу розповіла, що в підвальному приміщенні перебувають від 25 до 30 людей. За її словами, утримувані не могли точно назвати свій статус. Чотирьох чоловіків у важкому стані передали швидкій для госпіталізації.