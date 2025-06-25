Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на решение Винницкого городского суда. В селе Юзвин Винницкой области мужчина во время похорон погибшего украинского военного вышел во двор с российским флагом и выкрикивал "Слава России".

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В Винницкой области мужчина принес триколор на похороны военного

Суд взял его под стражу на два месяца с правом залога более 240 тысяч гривен.

Как сообщает Винницкий городской суд, мужчина также публично оправдывал агрессию России против Украины и распространял антиукраинскую пропаганду, в частности заявлял о "правах России на советские территории".

Ему инкриминируют публичное отрицание вооруженной агрессии России и изготовление и распространение материалов с ее оправданием.

К слову, в мае в Одессе на Европейской площади одну из частей постамента разрисовали красками, напоминающие цвета флага государства-агрессора. К тому же было повреждено одно из памятных фото.