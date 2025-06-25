Про це розповідає 24 Канал з посиланням на рішення Вінницького міського суду. У селі Юзвин Вінницької області чоловік під час похорону загиблого українського військового вийшов на подвір’я з російським прапором і вигукував "Слава Росії".

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На Вінниччині чоловік приніс триколор на похорон військового

Суд взяв його під варту на два місяці з правом застави понад 240 тисяч гривень.

Як повідомляє Вінницький міський суд, чоловік також публічно виправдовував агресію Росії проти України та поширював антиукраїнську пропаганду, зокрема заявляв про "права Росії на радянські території".

Йому інкримінують публічне заперечення збройної агресії Росії та виготовлення і поширення матеріалів з її виправданням.

До слова, у травні в Одесі на Європейській площі одну з частин постаменту розмалювали фарбами, що нагадують кольори прапора держави-агресорки. До того ж було пошкоджено одне з пам'ятних фото.