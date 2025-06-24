Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента Sky News.

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Що сказав Зеленський про заяву Путіна, буцімто вся Україна належить Росії

Журналіст запитав президента, чи не час піти на компроміс та укласти угоду з Путіним про припинення вогню.

Припинення вогню – це не чиясь перемога і не чиясь поразка. Це де-факто тимчасова пауза. І це компроміс з обох сторін. Обидві сторони цієї війни мають абсолютно різні цілі. Росіяни хотіли нас окупувати – і вони відкрито про це говорять. Українці хотіли це зупинити. Це війна за незалежність,

– відповів Зеленський.

Він додав: Україна підтримує безумовне припинення вогню і виступає за діалог. Україна та Росія мають різні цінності та по-різному бачать світ. Зеленський вірить, що має перемогти адекватність.

"Ми підтримуємо ідею, що потрібно зустрітися, поговорити й зрозуміти – чи можливі справжні компроміси, чи є справжній шлях завершити цю війну", – сказав він.

Водночас гарант наголосив: Путін хоче не тільки чотири області України – він хоче загарбати всю нашу державу. Але окупація ще не означає збереження контролю. Ідентичність зберігається навіть на окупованих землях, тож там можлива боротьба за незалежність. Для окупантів немає гарантій, що вони втримають захоплене, що там не станеться внутрішнього вибуху.

"Путін хоче більшого – він хоче знищити нашу ідентичність і нашу незалежність. Але я вважаю, що це лише частина його цілі. Його мета – значно більша. Як кажуть, ми для нього – твердий горішок. (...) Він розраховує на повільну окупацію України, на зменшення підтримки з боку Європи і на те, що Америка взагалі відступить від цієї війни. Він також розраховує на зняття санкцій. І йому навіть не потрібно перейматися, як довго триватиме війна – для нього це не проблема", – висловився Зеленський.

Тож Україна і світ мають продовжити тиснути на агресора, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. І, звісно, цей тиск має бути не лише політичними санкціями, але й далекобійною зброєю.

Президент вірить, що Європа підтримає Україну, бо їй це вигідно. А те, чи США скоротять допомогу Україні наприкінці літа, залежить від домовленостей з Трампом.

Нагадаємо, Трамп заявив, що може зустрітися із Зеленським на саміті НАТО.