После этого мужчина спрятался на чердаке спортзала, где просидел около трех часов. Об этом сообщает издание Texty.org.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает 24 Канал.

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Как Терлецкий скрывался на чердаке

После наезда на правоохранителя Терлецкий сбежал и спрятался на чердаке спортзала. Мужчина забрал лестницу и отказывался выходить несмотря на длительные уговоры сотрудников полиции. В конце концов, доставать его должна была следственно-оперативная группа.

Был в розыске за уклонение от призыва, а есть все шансы, что "закроют" по статье 345 Уголовного кодекса – Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа,

– говорит собеседник издания.

Друг Гусакова скрывался на чердаке спортзала: смотрите видео

К слову, местные жители связывают мужчину с местным спортзалом "Котигорошко", который расположен на Левандовке, где проживают Гусаков и Терлецкий.

Напомним, обыски провели у близких друзей и знакомых Гусакова, банковские карты которых он использовал для получения благотворительных взносов и у лица, что помогала ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты в криптовалюту.