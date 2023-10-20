После этого 19 октября семьи других павших солдат собрались на кладбище, где должны были обустроить Пантеон. Они выразили свое недовольство о том, чтобы один из памятников был другим.

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Скандал с Пантеоном защитников в Тернополе

Журналисты рассказали, что против постройки одинаковых памятников на Пантеоне Героев выступила семья Марии и Олега Стадников. Они планируют поставить на могиле своего сына Виталия монумент из черного гранита.

Авторы материала отметили, что городские власти и другие семьи несколько раз пытались убедить Стадников изменить свое мнение, однако все это было безполезно.

Девушка одного из погибших героев Дария Веретюк рассказала, что сначала провели собрание семей погибших, где презентовали Пантеон, чтобы учесть мнение каждого.

После презентации большинство голосов решили согласиться на предлагаемый вид Пантеона. Было всего несколько женщин, которые не до конца понимали концепцию, хотели не песчаник, а черный гранит. Но когда городской совет уже начал обустраивать первые захоронения, они увидели, как это выглядит, и согласились на то, чтобы делать вместе со всеми,

– сказала она.

Уже в августе 2023 года семьи погибших начали подписывать соглашение о возведении одинаковых памятников для всех защитников, а семьям, желающим другой памятник, предлагают другое место для захоронения. Решение о строительстве Пантеона также поддержал исполком в Тернополе.

Однако, по словам Веретюка, семья Стадников планирует установить крест и фигуру сына в полный рост с автоматом и цветами в руках из черного гранита рядом со всеми другими памятниками. Девушка отметила, что это не вписывается в единую композицию, а другие семьи возмущены, что Стадники пренебрегают решением исполкома.

"Этой семье предлагались разные варианты, чтобы они согласились на унифицированный вид Пантеона. Также если они хотят монумент из черного гранита, то коммунальное предприятие городского совета "Ритуальная служба" предложило Стадникам осуществить перезахоронение на месте сверху над Пантеоном. На что они ответили: нет, могила должна быть со всеми, но наш памятник должен быть не таким, как другие", – подчеркнула Веретюк.

В то же время жена другого павшего военного Людмила отметила, что поддержала идею с одинаковыми памятниками, ведь на фронте бойцы были все равны не зависимости от состояния, происхождения или социального статуса.

Наконец директор коммунального предприятия "Ритуальная служба" Сергей Тлумацкий рассказал, что Стадники уже приступили к установке своего памятника.

Я вынужден был вызвать полицию, ведь без каких-либо разрешений на Пантеон Героев приехала бригада строителей, которые начали заливать фундамент и устанавливать гранитные плиты. Хотя для таких работ обязательно должно быть письменное разрешение с коммунального предприятия,

– сказал он.

Тогда полиция составила постановление о нарушении общественного порядка. Прокомментировала скандал с Пантеоном и мать погибшего военнослужащего Мария Стадник. Она отметила, что знает об одинаковых памятниках для всех погибших бойцов, однако хочет поставить отдельный монумент для сына.

"Желание поставить отдельный памятник возникло не только в нашей семье. Нас поддерживают еще четыре семьи, просто они боятся высказать свое мнение. На собрание нас никто не приглашал", – рассказала женщина.

Она отметила, что белый песчаник, из которого сделаны монументы, недолговечен. Однако Мария Стадник хочет, чтобы "дети моего сына приходили на могилу и видели, что их папа здесь похоронен". Она также отметила, вряд ли ее семью кто-то убедит изменить решение.

Однако родственники других погибших военных все-таки надеются разрешить эту ситуацию мирным путем.

В заключение авторы материала добавили, что Виталий Стадник был украинским старшим советником юстиции и военнослужащим, который с началом российского вторжения в Украину ушел добровольцем на фронт. Мужчина погиб во время выполнения боевого задания 1 октября 2022 в Херсонской области. У него остались трое детей и жена.

В то же время мать Виталия – Мария Стадник – известная судья Тернопольского хозяйственного суда, а отец защитника Олег Стадник – судья Тернопольского апелляционного суда. Отец защитника не занимает должность судьи, а мать остается работать в инстанции.