Після цього 19 жовтня родини інших полеглих солдатів зібралися на кладовищі, де мали облаштувати Пантеон. Вони висловили своє невдоволення щодо того, щоб один із пам'ятників був іншим.

Дивіться також У Тернопільському ТЦК побили мобілізованих: суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у катуванні

Скандал із Пантеоном захисників у Тернополі

Журналісти розповіли, що проти зведення однакових пам'ятників на Пантеоні Героїв виступила сім’я Марії та Олега Стадників. Вони планують поставити на могилі свого сина Віталія монумент з чорного граніту.

Автори матеріалу зазначили, що міська влада та інші родини кілька разів намагалися переконати Стадників змінити свою думку, однак усе це було безрезультативно.

Дівчина одного з загиблих героїв Дарія Веретюк розповіла, що спочатку провели збори сімей загиблих, де презентували Пантеон, щоб урахувати думку кожного.

Після презентації більшість голосів вирішили погодитися на пропонований вигляд Пантеону. Було лише кілька жінок, які не до кінця розуміли концепцію, хотіли не пісковик, а чорний граніт. Але коли міська рада вже почала облаштовувати перші поховання, то вони побачили, як це виглядає, і погодилися на те, щоб робити разом з усіма,

– сказала вона.

Вже у серпні 2023 року родини загиблих почали підписувати угоду щодо зведення однакових пам'ятників для всіх захисників, а тим родинам, які бажають інший пам'ятник, пропонують інше місце для поховання. Рішення про зведення Пантеону також підтримав виконком у Тернополі.

Однак, за словами Веретюк, родина Стадників планує встановити хрест та фігуру сина в повний зріст з автоматом і квітами в руках з чорного граніту поруч з усіма іншими пам'ятниками. Дівчина зазначила, що це не вписується в єдину композицію, а інші родини обурені, що Стадники нехтують рішенням виконкому.

"Цій родині пропонувалися різні варіанти, щоб вони погодилися на уніфікований вигляд Пантеону. Також якщо вони хочуть монумент з чорного граніту, то комунальне підприємство міської ради "Ритуальна служба" запропонувало Стадникам здійснити перепоховання на місці зверху над Пантеоном. На що вони відповіли: ні, могила має бути з усіма, але наш пам'ятник має бути не такий як інші", – наголосила Веретюк.

Водночас дружина іншого полеглого військового, Людмила зазначила, що підтримала ідею з однаковими пам'ятниками, адже на фронті бійці були всі рівні не залежності від статків, походження чи соціального статусу.

Зрештою директор комунального підприємства "Ритуальна служба" Сергій Тлумацький розповів, що Стадники вже розпочали встановлення свого пам'ятника.

Я був змушений викликати поліцію, адже без будь-яких дозволів на Пантеон Героїв приїхала бригада будівельників, які почали заливати фундамент і встановлювати гранітні плити. Хоча для таких робіт обов’язково повинен бути письмовий дозвіл з комунального підприємства,

– сказав він.

Тоді поліція склала постанову щодо порушення громадського порядку. Прокоментувала скандал з Пантеоном і мати загиблого військовослужбовця Марія Стадник. Вона наголосила, що знає про однакові пам'ятники для всіх загиблих бійців, однак хоче поставити окремий монумент для сина.

"Бажання поставити окремий пам’ятник виникло не лише у нашої сім’ї. Нас підтримують ще чотири родини, просто вони бояться висловити свою думку. На збори нас ніхто не запрошував", – розповіла жінка.

Вона зазначила, що білий пісковик, з якого зроблені монументи, не довговічний. Однак Марія Стадник хоче, щоб "діти мого сина приходили на могилу і бачили, що їх тато тут похований". Вона також зазначила, що навряд чи її сім'ю хтось переконає змінити рішення.

Однак родичі інших загиблих військових все-таки сподіваються вирішити цю ситуацію мирним шляхом.

Наостанок автори матеріалу додали, що Віталій Стадник був українським старшим радником юстиції й військовослужбовцем, який з початком російського вторгнення в Україну пішов добровольцем на фронт. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання 1 жовтня 2022 року у Херсонській області. У нього залишилося троє дітей та дружина.

Водночас мати Віталія – Марія Стадник є відомою суддею Тернопільського господарського суду, а батько захисника Олег Стадник – суддею Тернопільського апеляційного суду. Наразі батько захисника не обіймає посаду судді, а мати лишається працювати в інстанції.