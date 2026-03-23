Это полный бред, – "Флеш" раскрыл правду о том, передает ли Украина свои дроны партнерам

В Украине прокомментировали информацию о якобы передаче дронов-перехватчиков партнерам на Ближнем Востоке. Как выяснилось сейчас, все системы остаются на боевом дежурстве.

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что сообщение о передаче является дезинформацией.

Отдает ли Украина перехватчики?

В Украине опровергли информацию о якобы передаче дронов-перехватчиков другим странам на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В Минобороны подчеркивают: никакого ослабления украинской противовоздушной обороны не происходило.

"Флеш" резко отреагировал на подобные сообщения, которые начали распространяться в сети и отдельных медиа.

Никто не снимал с боевого дежурства дроны-перехватчики и не отправлял их на Ближний Восток. Нужные нам сейчас запасы наших перехватчиков также никто не отдавал. Это все полный бред,

– подчеркнул он.

По его словам, для военно-политического руководства Украины защита воздушного пространства остается абсолютным приоритетом.

В то же время Бескрестнов подтвердил, что Украина действительно сотрудничает с международными партнерами в сфере противодействия беспилотникам. Однако это взаимодействие не происходит за счет собственной обороноспособности.

"Любые заявления о передаче наших систем, которые сейчас защищают украинские города, не соответствуют действительности. Наши ресурсы направлены исключительно на оборону Украины", – подчеркнул Бескрестнов.

Почему появились такие слухи?