Также Шетнер написал, что он не знает этой женщины и извинился перед своими фанатами. Он пояснил, что программа будет научной.

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Скандал с Симоньян и Шетнером

Маргарита Симоньян в твиттере написала, что Шетнер якобы будет вести у них новую программу.

"Капитан Кирк перешел на сторону добра", – заявила пропагандистка.

Сообщение Симоньян вызвало возмущение среди поклонников актера и в американских СМИ. Там напомнили, что RT считают международным средством пропаганды Владимира Путина. Более того, спецслужбы США обвинили телеканал в распространении дезинформации перед президентскими выборами в 2016 году.

Реакция Уильяма Шетнера

Ознакомившись с сообщением пропагандистки, актер заявил, что программа не снималась для российского телеканала. При этом канал приобрел ее у продюсерской компании. Также он вспомнил и о самой Симоньян.

Я не знаком с этой женщиной. И мне не нравятся ее слова. Я не политик, и меня злит, что глава телевизионной сети сказала это о шоу, которое они только купили для показа. Я извиняюсь перед своими фанатами от ее имени,

– заявил актер.

Он также пояснил, что у актеров нет возможности контролировать, куда продают их программу, если они не владеют компанией, которая их снимает.

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