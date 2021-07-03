Также Шетнер написал, что он не знает этой женщины и извинился перед своими фанатами. Он пояснил, что программа будет научной.
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Скандал с Симоньян и Шетнером
Маргарита Симоньян в твиттере написала, что Шетнер якобы будет вести у них новую программу.
"Капитан Кирк перешел на сторону добра", – заявила пропагандистка.
Сообщение Симоньян вызвало возмущение среди поклонников актера и в американских СМИ. Там напомнили, что RT считают международным средством пропаганды Владимира Путина. Более того, спецслужбы США обвинили телеканал в распространении дезинформации перед президентскими выборами в 2016 году.
Реакция Уильяма Шетнера
Ознакомившись с сообщением пропагандистки, актер заявил, что программа не снималась для российского телеканала. При этом канал приобрел ее у продюсерской компании. Также он вспомнил и о самой Симоньян.
Я не знаком с этой женщиной. И мне не нравятся ее слова. Я не политик, и меня злит, что глава телевизионной сети сказала это о шоу, которое они только купили для показа. Я извиняюсь перед своими фанатами от ее имени,
– заявил актер.
Он также пояснил, что у актеров нет возможности контролировать, куда продают их программу, если они не владеют компанией, которая их снимает.
Последние скандалы: коротко
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