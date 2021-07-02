Известно, что в Словакии осталось лишь 40 тысяч доз из 200. Этого хватит, чтобы вакцинировать людей второй дозой.

Важно Из-за "Спутника V" коалиция в Словакии – на грани распада

В Минздраве страны отметили, что российская сторона выкупила вакцину по той же цене, по которой она была продана Словакии – почти 10 долларов за дозу.

Согласно контракту, согласованный срок оплаты оговоренной цены составляет 20 рабочих дней с даты поставки,

– отметила пресс-секретарь ведомства Зузана Элиашова.

По ее словам, партия российской вакцины уже находится за пределами Словакии.

Почему вакцину вернули

Министерство здравоохранения Словакии не назвало официальную причину возвращения российской вакцины. Однако, по предварительным данным, это могло произойти по нескольким причинам:

Недоверие к российской вакцине

За все время вакцинации "Спутником V" в стране вакцинировали только 10,5 тысяч человек. Стоит заметить, что население Словакии составляет больше 5 миллионов человек. Это подтверждает тот факт, что жители страны избегают прививок российской вакциной.

Скандал в правительстве

В марте 2021 года Словакия оказалась в эпицентре вакцинального скандала. Министр здравоохранения Марек Крайчи и премьер-министр Игорь Матович тайно закупили российский препарат "Спутник V", который не сертифицировали в ЕС.

Интересно! Российская вакцина против коронавируса не прошла все этапы клинических испытаний. В Евросоюзе удивились тому, что Россия медленно вакцинирует собственных граждан, однако активно предлагает вакцину другим странам.