Також Шетнер написав, що він не знає цієї жінки та перепросив перед своїми фанатами. Він пояснив, що програма буде науковою.

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Скандал з Симоньян та Шетнером

Маргарита Симоньян у твітері написала, що Шетнер нібито буде вести у них нову програму.

"Капітан Кірк перейшов на бік добра", – заявила пропагандистка.

Допис Симоньян викликав обурення серед шанувальників актора та в американских ЗМІ. Там нагадали, що RT вважають міжнародним засобом пропаганди Володимира Путіна. Ба більше, спецслужби США звинуватили телеканал у поширенні дезінформації перед президентськими виборами у 2016 році.

Реакція Вільяма Шетнера

Ознайомившись з дописом пропагандистки, актор заявив, що програма не знімалась для російського телеканалу. Натомість канал придбав її у продюсерської компанії. Також він згадав й про саму Симоньян.

Я не знайомий з цією жінкою. І мені не подобаються її слова. Я не політик, і мене злить, що глава телевізійної мережі сказала це про шоу, яке вони тільки купили для показу. Я перепрошую перед своїми фанатами від її імені,

– заявив актор.

Він також пояснив, що у акторів немає можливості контролювати, куди продають їхню програму, якщо вони не володіють компанією, яка їх знімає.

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