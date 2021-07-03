Також Шетнер написав, що він не знає цієї жінки та перепросив перед своїми фанатами. Він пояснив, що програма буде науковою.
Читайте також "Сільська тупість і красава, Баста": скандального Баранського остаточно звільнили з Fozzy Group
Скандал з Симоньян та Шетнером
Маргарита Симоньян у твітері написала, що Шетнер нібито буде вести у них нову програму.
"Капітан Кірк перейшов на бік добра", – заявила пропагандистка.
Допис Симоньян викликав обурення серед шанувальників актора та в американских ЗМІ. Там нагадали, що RT вважають міжнародним засобом пропаганди Володимира Путіна. Ба більше, спецслужби США звинуватили телеканал у поширенні дезінформації перед президентськими виборами у 2016 році.
Реакція Вільяма Шетнера
Ознайомившись з дописом пропагандистки, актор заявив, що програма не знімалась для російського телеканалу. Натомість канал придбав її у продюсерської компанії. Також він згадав й про саму Симоньян.
Я не знайомий з цією жінкою. І мені не подобаються її слова. Я не політик, і мене злить, що глава телевізійної мережі сказала це про шоу, яке вони тільки купили для показу. Я перепрошую перед своїми фанатами від її імені,
– заявив актор.
Він також пояснив, що у акторів немає можливості контролювати, куди продають їхню програму, якщо вони не володіють компанією, яка їх знімає.
Останні скандали: коротко
- Маркетинг-директор Слава Баранський Fozzy Group написав, що "Баста – красава", а українці, які прийшли бойкотувати його концерт – "сільська тупість". Через його скандальні антиукраїнські висловлювання компанія вирішила припинити із ним співпрацю.
- Словаччина перепродала Росії половину партії "Супутника V". Її продали за таку ж ціну, за якою придбали.
- Нардепа Євгенія Шевченка, якого вигнали з фракції "Слуга народу", звинуватили у порушенні правил дорожнього руху. Він нібито заблокував виїзд іншим автомобілям.