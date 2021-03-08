Прослушивание главы Сербии Александра Вучича является попыткой государственного переворота. Скоро станут известны новые детали скандала.

Так ситуацию с прослушиванием прокомментировала премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

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Возможна попытка госпереворота

Президента Сербии Вучича прослушивали месяцами, возможно, даже годами. Это попытка государственного переворота,

– заявила она.

Брнабич отметила, что расследование должно раскрыть весь механизм прослушивания.

Премьер считает, к этому причастны

люди из Министерства внутренних дел Сербии,

представители правящей Сербской прогрессивной партии,

представители криминальных кругов и мафии.

Она также предположила, что главной целью прослушивания было устранение Вучича.

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