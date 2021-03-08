Скандал с прослушиванием президента Сербии: премьер назвала это попыткой переворота
Прослушивание главы Сербии Александра Вучича является попыткой государственного переворота. Скоро станут известны новые детали скандала.
Источник:Novosti
Так ситуацию с прослушиванием прокомментировала премьер-министр Сербии Ана Брнабич.
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Возможна попытка госпереворота
Президента Сербии Вучича прослушивали месяцами, возможно, даже годами. Это попытка государственного переворота,
– заявила она.
Брнабич отметила, что расследование должно раскрыть весь механизм прослушивания.
Премьер считает, к этому причастны
- люди из Министерства внутренних дел Сербии,
- представители правящей Сербской прогрессивной партии,
- представители криминальных кругов и мафии.
Она также предположила, что главной целью прослушивания было устранение Вучича.
Что известно о прослушивании президента Сербии
- Ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что Вучича и членов его семьи незаконно прослушивали 1 572 раза.
- В этом участвовали люди из руководства МВД. Сейчас дело и материалы передали в прокуратуру.
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