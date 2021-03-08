Прослуховування глави Сербії Олександра Вучича є спробою державного перевороту. Незабаром стануть відомі нові деталі скандалу.

Так ситуацію з прослуховуванням прокоментувала прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабич.

Читайте також Прослуховування президента Вучича: у Сербії проводять розслідування

Можлива спроба держперевороту

Президента Сербії Вучича прослуховували місяцями, можливо, навіть роками. Це є спробою державного перевороту,

– заявила вона.

Брнабич наголосила, що розслідування має розкрити весь механізм прослуховування.

Прем'єрка вважає, до цього причетні

люди з Міністерства внутрішніх справ Сербії,

представники правлячої Сербської прогресивної партії,

представники кримінальних кіл та мафії.

Вона також припустила, що головною метою прослуховування було усунення Вучича.

Що відомо про прослуховування президента Сербії