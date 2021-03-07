Скандал у Сербії з прослушкою президента набирає обертів: виявилося, що причетне МВС
Членів родини президента Сербії Александара Вучича і самого главу держави прослуховували понад 1,5 тисячі разів. Правоохоронці вже почали розслідування.
Джерело:Danas
Наразі не відомо, з яких мотивів велося прослуховування. Але вже встановили, що до організації злочину причетне вище керівництво місцевого міністерства внутрішніх справ.
Нагадаємо, що ще на початку січня У Сербії заявили про прослуховування президента Вучича
Прослуховування президента Сербії: що відомо про скандал
Наразі багато деталей про ситуацію не повідомляють, але дещо відомо:
- Президента Сербії Александара Вучича та членів його сім'ї незаконно прослуховували щонайменше 1572 рази. Ці випадки виявило та підтвердило слідство.
- Розслідування розпочали у міністерстві внутрішніх справ країни, але проблема в тім, що саме МВС причетне до злочину.
Про це заявив міністр оборони Сербії Олександр Вулин у суботу, 6 березня.
- Того дня в Белграді відбулося засідання місцевого аналога РНБО (ради національної безпеки та оборони).
- Після засідання Вулин заявив пресі, що до незаконного прослуховування президента причетні високопоставлені посадовці МВС.
Усіх перевірили на поліграфі. Відразу скажу – вони відповідали на найважливіші питання, і головно це стосується незаконного прослуховування телефонних розмов президента. Це ніколи не повинно повторитися ні з ким у Сербії,
– наголосив міністр оборони.
За його словами, слідство забрали у МВС та передали до прокуратури, відповідальної за розслідування організованої злочинності. Про мотиви прослушки Вучича Вулин так нічого й не повідомив.
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