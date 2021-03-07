Членов семьи президента Сербии Александара Вучича и самого главу государства прослушивали более 1,5 тысячи раз. Правоохранители уже начали расследование.

Пока не известно, по каким мотивам велось прослушивание. Но уже установили, что к организации преступления причастно высшее руководство местного министерства внутренних дел.

Напомним, что еще в начале января В Сербии заявили о прослушивании президента Вучича

Прослушивание президента Сербии: что известно о скандале

Сейчас многие детали о ситуации не сообщается, но кое-что известно:

Президента Сербии Александара Вучича и членов его семьи незаконно прослушивали по меньшей мере 1572 раза. Эти случаи выявило и подтвердило следствие.

Расследование начали в министерстве внутренних дел страны, но проблема в том, что именно МВД причастно к преступлению.

Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин в субботу, 6 марта.

В тот день в Белграде состоялось заседание местного аналога СНБО (совета национальной безопасности и обороны).

После заседания Вулин заявил прессе, что к незаконному прослушиванию президента причастны высокопоставленные чиновники МВД.

Всех проверили на полиграфе. Сразу скажу – они отвечали на самые важные вопросы, и в основном это касается незаконного прослушивания телефонных разговоров президента. Это никогда не должно повториться ни с кем в Сербии,

– подчеркнул министр обороны.

По его словам, следствие забрали у МВД и передали в прокуратуру, ответственную за расследование организованной преступности. О мотивах прослушки Вучича Вулин так ничего и не сообщил.

Заметим, что прослушивание президента в Сербии – это тяжкое уголовное преступление, наказываемое по статье уголовного кодекса о попытке свержения конституционного строя.