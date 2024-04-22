Детали инцидента рассказал председатель Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Максим Шкиль. По его словам, Манасян сел за забронированный им стол.

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"Вы даже не представляете, кто мы"

Как сообщил Шкиль, он заранее заказал стол в ресторане Good Wine. А когда пришел – ему администраторы сказали, что там сидит другой человек.

Несмотря на то, что стоял резерв, мы подошли и вежливо объяснили, что стол забронирован. На что матом услышали: "Вы две дуры, здесь сидеть буду я". После чего посетитель резерв отбросил и сел за стол,

– возмущается представитель федерации работодателей.

Далее, по его словам, наглый "гость" начал угрожать и рассказывать, что не встанет,

"Когда люди за соседним столом начали критически обсуждать поведение этого посетителя, девушка, которая сидела с ним, говорит: "Вы даже не представляете, кто мы", – продолжил бизнесмен.

Мужчина добавляет, разговор закончился тем, что "нам всем было обрисовано наше будущее, а пара в конце концов с угрозами ушла".

Манасян ездит на Ауди RS 6 и общается на русском

Максим Шкиль также рассказал некоторые детали о Виталии Манасяне. По его словам, тот имеет авто Ауди RS 6 и завтракает в ресторане Good Wine. А для тех, кто не сразу разделяет его убеждения, объясняет более "литературным украинским языком" с русским диалектом.

"Могу сказать одно – это пример позора высокого звания Полицейский и таким работникам не должно быть места в системе правопорядка", – подытожил Максим Шкиль.

Манасяна уже уволили

Как рассказала пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная в комментарии Укринформу, в НПУ поведение Манасяна расценивают как неэтичное. А начальник Департамента стратегических расследований Андрей Рубель считает ситуацию возмутительной.

"На основании информации, изложенной в заметке в социальной сети, и после общения с администрацией заведения и свидетелями конфликта по согласованию с председателем Нацполиции Иваном Выговским руководство ДСР приняло решение об увольнении этого оперуполномоченного", – сказала она.

Бережная подчеркнула, что позиция руководства Нацполиции однозначна: "сотрудникам, которые позорным поведением порочат честь и высокое звание офицера, нарушают этические правила поведения, не место в полиции". Более того, человек с такими моральными качествами не может стоять на страже правопорядка.

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Также на увольнение Манасян отреагировал и сам Максим Шкиль. Он отметил, что после своего предыдущего сообщения получил сообщение только с негативными отзывами о поведении Манасяна.

Спасибо руководству МВД и Нацполиции за быструю реакцию, которая свидетельствует о том, что такое поведение недопустимо и не может бросать тень на высокое звание Полицейский, среди которых много порядочных и преданных профессии людей. Не могут одни работники полиции жертвовать жизнью ради закона, а другие вести себя так,

– заявил Шкиль.

Также он надеется, что это увольнение добавит Манасяну немного вежливости и скромности и станет примером для многих таких "Виталиев".