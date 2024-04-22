Деталі інциденту розповів голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців Максим Шкіль. За його словами, Манасян сів за заброньований ним стіл.

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"Ви навіть не уявляєте, хто ми"

Як повідомив Шкіль, він заздалегідь замовив стіл у ресторані Good Wine. А коли прийшов – йому адміністратори сказали, що там сидить інший чоловік.

Попри те, що стояв резерв, ми підійшли та ввічливо пояснили, що стіл заброньовано. На що матом і російською мовою почули: "Ви дві дуреми, тут сидіти буду я". Після чого відвідувач резерв відкинув і сів за стіл,

– обурюється представник федерації роботодавців.

Далі, за його словами, нахабний "гість" почав погрожувати й розповідати, що не встане,

"Коли люди за сусіднім столом почали критично обговорювати поведінку цього відвідувача, дівчина, яка сиділа з ним теж російською каже: "Ви навіть не уявляєте, хто ми", – продовжив бізнесмен.

Чоловік додає, розмова закінчилась тим, що "нам всім було змальовано наше майбутнє, а пара зрештою з погрозами пішла".

Манасян їздить на Ауді RS 6 і спілкується російською

Максим Шкіль також розповів деякі деталі про Віталія Манасяна. За його словами, той має авто Ауді RS 6 і снідає в ресторані Good Wine. А для тих, хто не відразу розділяє його переконання, пояснює більш "літературною українською мовою" з російським діалектом.

"Можу сказати одне – це приклад ганьби високого звання Поліцейський і таким працівникам не має бути місця в системі правопорядку", – підсумував Максим Шкіль.

Манасяна вже звільнили

Як розповіла речниця Нацполіції Олена Бережна у коментарі Укрінформу, у НПУ поведінку Манасяна розцінюють як неетичну. А начальник Департаменту стратегічних розслідувань Андрій Рубель вважає ситуацію обурливою.

"На підставі інформації, викладеної у дописі в соціальній мережі, та після спілкуванням з адміністрацією закладу й свідками конфлікту за погодженням з головою Нацполіції Іваном Вигівським керівництво ДСР ухвалило рішення про звільнення цього оперуповноваженого", – сказала вона.

Бережна наголосила, що позиція керівництва Нацполіції однозначна: "співробітникам, які ганебною поведінкою паплюжать честь і високе звання офіцера, порушують етичні правила поведінки, не місце в поліції". Ба більше, людина з такими моральними якостями не може стояти на варті правопорядку.

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Також на звільнення Манасян відреагував і сам Максим Шкіль. Він зазначив, що після свого попереднього допису отримав повідомлення лише з негативними відгуками щодо поведінки Манасяна.

Дякую керівництву МВС і Нацполіції за швидку реакцію, яка свідчить про те, що така поведінка є неприпустимою та не може кидати тінь на високе звання Поліцейський, серед яких багато порядних і відданих професії людей. Не можуть одні працівники поліції жертвувати життям заради закону, а інші поводитися так,

– заявив Шкіль.

Також він сподівається, що це звільнення додасть Манасяну трохи ввічливості й скромності й стане прикладом для багатьох таких "Віталіїв".