Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко подчеркнул, что передвигаться по этому мосту пока имеют право только военнослужащие. Как у девушки оказался пропуск и легальный ли он еще предстоит выяснить.

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Кто может передвигаться по Южному мосту в Киеве

Сергей Попко отметил, что запрет проезда по Южному мосту в столице, как и комендантский час – важные ограничения, которые ввели ради ситуации безопасности.

Он отметил, что пропуск на комендантский час не дает право проезда через Южный мост – ни днем, ни ночью, а право проезда по этому объекту имеют только военнослужащие и другие представители сил обороны, а также:

транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность города;

большегрузные автомобили.

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Попко напомнил, что пропуск на комендантский час выдают четко на конкретное авто и конкретных водителей. В пропуске указаны: марка, цвет, номер машины, данные водителя, который имеет право управлять, кому принадлежит автомобиль и даже кто выдал документ.

Более того, каждый пропуск имеет защиту и свой уникальный номер.

В каждом отдельном нарушении нужно четко выяснить – был ли пропуск, был ли он легальным, а если "да" – то кто и на каких основаниях его выдал. Данные в пропуске все четко указаны,

– сказал он.

Справка. Выдавать документ на передвижение в комендантский час по Киеву и области имеют право только Киевская городская военная администрация, Киевская областная военная администрация, КГГА и военная служба правопорядка.

Сергей Попко добавил, что досмотр за соблюдением правил использования "ночных пропусков" осуществляется полицией на дорогах или на блокпостах. Нелегальные пропуски или те, которые используются с нарушениями – изымаются.

По его словам, только за последние несколько месяцев изъяли более полутора тысяч таких документов.

Что предшествовало