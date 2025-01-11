Городская власть Киева требует от правительства вмешаться и не допустить застройки земель природно-заповедного фонда. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Киев предлагал благоустроить парк

Городская власть требует от правительства вмешаться в ситуацию, чтобы исключить застройку Национального ботанического сада имени Гришко. И сделать все, чтобы упорядочить его территорию. Напомню, ранее Киев обращался к Национальной академии наук, которой принадлежит ботсад, передать его в управление города. Впрочем, НАН отказался от предложения и впоследствии передал участок земли на территории ботанического сада имени Гришко частному застройщику. Несмотря на то, что строительство в природно-заповедном фонде запрещено законом,

– сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что Киев предлагал упорядочить парк, поскольку такая территория в историческом центре столицы находится в ненадлежащем состоянии.

Киев, который за последние 10 лет создал несколько сотен новых зеленых зон - парков и скверов, и обновил много старых, готов взять в управление территорию ботсада, отремонтировать и восстановить жемчужину столицы,

– подчеркнул Кличко.

Ранее Государственная аудиторская служба Украины опубликовала отчет о деятельности НАН, согласно которому НАН было заключено 44 инвестиционных договора. В общем частным инвесторам было передано более 130 га земли. Они предусматривают в том числе застройку 116 га земли в городе Киеве.