Міська влада Києва вимагає від уряду втрутитись і не допустити забудови земель природно-заповідного фонду. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Київ пропонував упорядкувати парк

Міська влада вимагає від уряду втрутитися в ситуацію, щоб унеможливити забудову Національного ботанічного саду імені Гришка. Та зробити все, щоб впорядкувати його територію. Нагадаю, раніше Київ звертався до Національної академії наук, якій належить ботсад, передати його в управління міста. Втім, НАН відмовився від пропозиції й згодом передав ділянку землі на території ботанічного саду імені Гришка приватному забудовнику. Попри те, що будівництво в природно-заповідному фонді заборонене законом,

– повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що Київ пропонував упорядкувати парк, оскільки така територія в історичному центрі столиці перебуває в неналежному стані.

Київ, який за останніх 10 років створив кілька сотень нових зелених зон - парків та скверів, та оновив багато старих, готовий взяти в управління територію ботсаду, відремонтувати і відновити перлину столиці,

– наголосив Кличко.

Раніше Державна аудиторська служба України опублікувала звіт про діяльність НАН, згідно з яким НАН було укладено 44 інвестиційні договори. Загалом приватним інвесторам було передано понад 130 га землі. Вони передбачають в тому числі забудову 116 га землі у місті Києві.