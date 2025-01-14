По словам заместителя начальника центрального управления обеспечения средствами поражения вооружения Командования Сил логистики ВСУ Владимира Гребенюка, эта информация не является правдивой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное".

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Что говорят в Силах логистики о бракованных минах

Гребенюк сообщил, что 13 января в 151 бригаде завершила работать комиссия, которая не нашла подтверждений того, что бойцам передали некачественные мины.

Не было ни одного случая несрабатывания взрывателя или неправильного срабатывания. Это уже подтверждено испытаниями,

– добавляет Гребенюк.

Заметим, что ранее о бракованных минах в 151-й бригаде со ссылкой на источники писало издание "Цензор.НЕТ". Его главный редактор Юрий Бутусов опубликовал видео, как утверждалось, от минометчиков этой бригады. Военные жаловались на бракованные подрывники.

По словам Бутусова, в войско поставили более 60 тысяч мин калибра 82 миллиметра, которые могли иметь недостатки. Он также добавил, что личный состав бригады заставляют подписывать рапорты о том, что они не получали мины этой серии и не записывали видео.

9 января в издании заявили, что после публикаций в СМИ бракованные мины в 151-й бригаде заменили на качественные, изготовленные странами НАТО.

В Минстратегпроме прокомментировали ситуацию с бракованными минами

По данным "Общественного", во время пресс-конференции 13 января министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин заявил, что известно о трех случаях выявления некачественных снарядов для минометов.

По его словам, в одном из случаев речь идет о 15 партиях мин калибра 120 миллиметров общим количеством 54 тысячи единиц. Он добавил, что основной недостаток мин этой партии заключается в "несколько меньшем" диаметре.

Сейчас Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности осуществляет "стопроцентный контроль" исполнителей заказов.

Все предприятия проверяют 100% геометрических параметров каждой мины. Сидит наш контролер и проверяет, соответствует ли мина критериям,

– говорит Сметанин.

Он также признал, что порох, который содержится в минах, в некоторых случаях изменил свое свойство, в частности, по параметрам влажности. К этому привели некачественные упаковки.

Сейчас на основной заряд сделали герметичную упаковку, которая должна обеспечивать до 10 лет хранения. Кроме этого, по словам Сметанина, в некоторых минах не срабатывал капсюль, необходимый для вылета основного снаряда. Теперь их заменили на европейские.

Кроме этого, в декабре 2024 года предприятия Минстратегпрома отгрузили военным 1400 замененных мин. Сейчас изготовлено еще около 32 тысяч мин для замены.

У "Радио Свобода" также сообщили, что сейчас бракованные мины заменили на 10%. Этот процесс до сих пор продолжается. Предыдущие изъятые мины, как сообщил Сметанин, исследовали и исправили за счет производителя.

Сейчас открыто уголовное производство. Правоохранители пытаются установить все детали этого дела, а суд – определить виновных.