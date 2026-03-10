Флаг был не российский: известны новые подробности скандала с monobank

С monobank произошел скандал: его владелец Олег Гороховский выложил фото верификации одной из клиенток. Причиной стал триколор за ее спиной. Позже сама девушка прокомментировала ситуацию.

Детали рассказала Карина Кольб в соцсети Threads. Также военный и общественный деятель Сергей Гнездилов пообщался с девушкой, а затем с самим Олегом Гороховским.

Был ли российский флаг за спиной у девушки с фото Гороховского?

Как утверждает Карина Кольб, это был флаг Словении, а она была не у себя дома, поэтому не заметила, что на стене.

Человек, не разобравшись в ситуации, позволил себе выставить меня на всеобщее обозрение. Я ни в коем случае не поддерживаю страну-агрессора. У меня воюет вся семья. Я родилась в Украине и люблю ее,

– написала Карина.

Она упрекнула тех, кто поддержал Гороховского, что им бы только обкидывать кого-то грязью. А сам бизнесмен "выставил ее полным д*рьмом".



Следует сказать, что под сообщением в Threads мнения пользователей разделились. Некоторые обращали внимание, что флаг на полу выглядит как новый. Некоторые удивлялись, почему Карина разложила его на полу, а не оставила на стене (если он действительно был на стене). А кто-то писал, что все равно банк не имел права выкладывать внутреннюю коммуникацию с клиентом в целом. Поэтому девушка вполне может требовать возместить моральный ущерб, потому что Гороховский выложил фото ее лица.

Какова позиция monobank относительно девушки с флагом?

9 марта Гороховский выложил фото девушки с подписью "Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом чего заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немытая..."



После того, как вспыхнул скандал, владелец monobank написал свое мнение более развернуто. И снова подчеркнул, что на фото – флаг России.

Обожаю жанр "не все так однозначно". Вижу сообщения некоторых "обеспокоенных" граждан, по защите персональных данных на фото с флагом. Отвечаю: у сторонников русского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных. После 12 лет войны мы не можем гарантировать никакой защиты данных коллаборационистам. Любите Россию – обходите нас десятой дорогой,

– акцентировал Гороховский.

Сергей Гнездилов привел мнения обеих сторон конфликта

Карина Кольб рассказала ему, что переехала из Харькова в Словению как беженка и жила там до 2024 года. Затем переехала в Германию, и живет именно в этой стране. Фото было сделано в квартире у подруги-словенки.

Она студентка, у неё действительно висит флаг Словении. Я не ожидала, что видеоидентификация будет происходить так быстро, поэтому побежала как раз в ту комнату, где висел флаг. Мне сказали, что решение о разблокировании карты будет принято в течение следующих суток. На утро мне позвонила мама и сказала, что я "теперь очень известна". Мой отец – в Вооруженных Силах, я не понимаю, как можно было обвинить меня в приверженности к России,

– рассказала девушка.

Сам Гнездилов проверил страницы Карины и ее семьи и не увидел симпатий к России.

"У брата на аватарке украинский флаг, у нее – нормальная проукраинская страница, сама она репостит группы поиска пропавших без вести, информацию из украинских источников", – добавил он.

Военный и общественный деятель заметил, что monobank должен извиниться и "пообещать как минимум блюрить лица своих клиентов, когда в будущем будет клепать мемы". А если же есть подозрения пророссийскости клиентов – следует обращаться в правоохранительные органы. Иначе те имеют полное право обратиться в суд.

В то же время Олег Гороховский в общении с Гнездиловым выразил стопроцентную уверенность, что флаг – российский, а девушка – врет.



Гороховский не изменил свое мнение / Скриншот Сергея Гнездилова

"Я точно не хотел бы навредить mono как банку, который много делает для страны и Сил Обороны. Это сообщение призвано обратить внимание на проблему: соблюдение банковской тайны и конфиденциальности клиентских данных", – завершил Гнездилов.