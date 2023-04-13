После скандала Закриничный написал заявление на увольнение. Официально отстранили мужчину от должности 10 апреля. Об этом 24 Каналу сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Чем закончился скандал с работником прокуратуры

Закриничного уволили по согласию сторон с должности коменданта коммунально-эксплуатационного отдела управления транспортного обеспечения и режима Департамента государственного имущества, ресурсов и материально-технического обеспечения Офиса генпрокурора. Устранили его по приказу Генерального прокурора №453ц от 10 апреля 2023 года.

Отметим, что на старой версии сайта Офиса генпрокурора должность Закриничного звучала несколько иначе. Он был указан как "комендант отдела эксплуатации зданий и сооружений и социального обеспечения управления материально-технического обеспечения Департамента информационных технологий документального и материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины".



Как указана должность Закриничного на старой версии сайта / Скриншот

Более того, в пресс-службе заявили, что Закриничный никогда не получал служебное удостоверение Офиса генпрокурора. Однако именно им он "хвастался" перед инспектором по парковке, когда тот попросил предоставить документы, подтверждающие личность.

Как мужчина получил служебное удостоверение – неизвестно.



Закриничный не получал служебное удостоверение / Скриншот

Мужчина с удостоверением Офиса генпрокурора обругал инспектора

Николай Закриничный набросился на инспектора по парковке с бранью из-за того, что его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Инцидент произошел 6 апреля в Киеве.

Согласно заявлению инспектора, мужчина припарковал свой автомобиль, нарушая правила дорожного движения. Закриничный оставил его возле остановки общественного транспорта.

Мужчина начал ругаться с инспектором из-за этого, требуя вернуть транспортное средство. Когда Закриничного попросили предоставить документы, он достаточно быстро продемонстрировал удостоверение сотрудника Офиса генпрокурора и спрятал его в карман.

Некоторое время Закриничный продолжал ругаться с работником коммунальных служб, затем сфотографировал инспектора и ушел с места происшествия.