Буданов впервые отреагировал на коррупционный скандал с Миндичем
НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему, связанную с госпредприятием Энергоатом. По данным следствия, от контрагентов Энергоатома требовали "откаты" – примерно 10 – 15% от стоимости контрактов.
В эксклюзивном интервью для 24 Канала эту тему прокомментировал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, антикоррупционные органы отлично сработали, разоблачив незаконную схему. Теперь за дело должен взяться суд.
Реакция Буданова на расследование НАБУ и САП
Коррупционный скандал разоблачили в энергетической сфере – одной из самых болезненных для нашего общества во время войны. Поэтому реакция общества была действительно резонансной. Впрочем, причастные к разоблачению дел сделали все возможное, чтобы "прикрыть" незаконную схему.
Я воспринимаю это так: антикоррупционные органы сделали свое дело – разоблачили и остановили ужас, что был показан. Позиция президента абсолютно правильная. Он все это увидел и принял правильные решения: сразу людей отстранили. А дальше он поспособствовал тому, что в кратчайшие сроки их уволили с должностей,
– отметил Кирилл Буданов.
В дальнейшем дело будут рассматривать у судьи. После официальных результатов следствия, виновные должны понести наказание.
"Мы – правовое государство. Поэтому, точку в этом вопросе должен поставить суд и он ее точно поставит. Моя позиция такова, что люди, которые совершали коррупционные деяния, особенно во время войны в социально важной сфере, должны быть наказаны. Никаких оправданий здесь быть не может. Они сознательно это делали, поэтому должны быть сознательно наказаны", – подчеркнул глава ГУР.
Разоблачение масштабных сделок в энергетической сфере еще раз доказали важность и эффективность антикоррупционных органов, которые "на отлично" выполнили свою работу.
Повлияет ли скандал на международную помощь Украине?
Коррупция на таком уровне может и негативно повлиять на отношение партнеров к Украине, в частности в вопросе финансовой помощи. Этим активно может воспользоваться и Россия, которая и раньше на разных уровнях пыталась подорвать статус Украины в глазах союзников.
Такой риск существует. Нам надо об этом задуматься и не дать еще и от себя дополнительный повод, который облегчит задачу нашему врагу. Он уже прогнозируемо начал такую работу через систему ботов, которые еще больше "накручивают" негатив в обществе. Целенаправленная работа идет и на наших партнеров, мол, с Украиной нельзя иметь дело,
– пояснил Буданов.
Для Украины это действительно может обернуться негативными последствиями. Поэтому украинцам необходимо сохранять холодный ум и осознавать, что судьи сделают все возможное, чтобы наказать виновных.
"Обществу больно, у людей нет света – а тут разоблачена коррупция в сфере энергетики. Как люди могут на это реагировать? Это нормальное проявление. Но мы должны сами не перегнуть ситуацию так, чтобы самим себе перекрыть помощь", – добавил Буданов.
Коррупционный скандал в энергетике: коротко о главном
- Утром 10 ноября стало известно, что детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. В СМИ писали, что он за несколько часов до того покинул страну. Это подтвердили и в ГПСУ, уточнив, что Миндич выехал из Украины на законных основаниях – как отец трех несовершеннолетних детей.
- Впоследствии в НАБУ и САП сообщили, что проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В тот же день обыски были у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в Энергоатоме.
- По данным следствия, от контрагентов Энергоатома требовали "откаты" - примерно 10 – 15 % от стоимости контрактов. Тимур Миндич фигурирует как один из ключевых организаторов этой схемы. По данным НАБУ, в схеме был специальный бэк-офис для легализации денег. По оценкам, через схему могло "пройти" около 100 миллионов долларов. НАБУ и САП объявили подозрение 7 лицам.