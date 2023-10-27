Высказывание Немцовой оскорбило людей, ведь это дискриминация людей с аутизмом, еще и в эфире национального телемарафона. Комиссия по журналистской этике осудила слова ведущей.

Смотрите также Ведущая телемарафона заявила, что поведение Путина "похоже на аутизм": сеть возмущена

Детали о производстве

Три народных депутата обратились к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу, чтобы он отреагировал на комментарий Немцевой. Это Ирина Геращенко, Мария Ионова и Иванна Климпуш-Цинцадзе. Депутатки отметили, что обратились "из-за ненависти и вражды в эфире марафона и обесценивания людей с аутизмом", а также из-за нарушения принципов равенства и недискриминации.

Ответ Лубинца опубликовала Ирина Геращенко в своем фейсбуке. Он обещает проверить информацию. Если нарушение прав человека подтвердится – будут приниматься меры. Также телеканал "Рада" будут контролировать относительно соблюдения норм и требований в сфере медиа – это должен сделать Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

Обратите внимание ! Сама Ольга Немцева извинилась, но, к сожалению, не во время эфира с Подоляком. "Моя ремарка была неуместной", – сказала она.

Что происходит с Путиным