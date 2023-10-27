Висловлення Нємцевої образило людей, адже це дискримінація людей із аутизмом, ще й в ефірі національного телемарафону. Комісія із журналістської етики засудила слова ведучої.

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Деталі щодо провадження

Троє народних депутаток звернулися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, щоб він відреагував на коментар Нємцевої. Це Ірина Геращенко, Марія Іонова та Іванна Климпуш-Цинцадзе. Депутатки зазначили, що звернулися "через мову ненависті і ворожнечі в ефірі марафону й знецінення людей з аутизмом", а також через порушення принципів рівності та недискримінації.

Відповідь Лубінця опублікувала Ірина Геращенко в своєму фейсбуці. Він обіцяє перевірити інформацію. Якщо порушення прав людини підтвердиться – вживатимуть заходів. Також телеканал "Рада" контролюватимуть щодо норм та вимог у сфері медіа - це має зробити Нацрада з питань телебачення та радіомовлення.

Зверніть увагу! Сама Ольга Нємцева вибачилася, але, на жаль, не під час ефіру з Подоляком. "Моя ремарка була недоречною", – сказала вона.

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