Об этом 24 Канала рассказал политолог Николай Давидюк. По его мнению, существует очень простой способ, по которому всех депутатов можно проверить возможный незаконный отдых.

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Как отследить депутатов-нарушителей

Для того чтобы вычислить тех депутатов, которые нарушают правила выезда за границу, нужно провести ревизию всех дипломатических паспортов.

"Это собственность государства, они лежат в нашем МИДе в отдельной комнате. По ним можно проверить, кто ездил за границу на отдых в дни, когда не было депутатских встреч и официальных командировок" – объяснил Давидюк.

Все проукраинские депутаты и партии должны лишить мандатов своих коллег, которые пользовались своим служебным положением для неправомерного выезда за границу.

В настоящее время деятельность народных депутатов должна быть направлена на уничтожение российского государства. Украина во время войны не может вместо депутатов содержать пляжников, и название партии здесь не имеет значение, ведь все депутаты подотчетны украинскому народу.

Как такие нарушения влияют на репутацию Украины

Сегодня весь мир на стороне Украины, и депутаты не должны подставлять наше государство перед ним.

"Представьте, что украинского депутата поймали на каком-то заграничном пляже. Это позволит условным россиянам шантажировать его обнародованием этой информации", – предположил Давидюк.

С другой стороны, западные партнеры также могут видеть роскошный отдых украинских депутатов. И это создает неудобную ситуацию в случае, когда параллельно Украина просит деньги в поддержку своих институтов во время войны.

"Это будет только подтверждать западные стереотипы о коррупции в Украине, поэтому репутационные потери нашего государства будут значительно больше, чем средства, которые потратит депутат на свой отдых", – пояснил Давидюк.

Николай Давидюк о депутатах на отдыхе: смотрите видео

Депутаты на отдыхе: что известно о скандале