Об этом 24 Канала рассказал политолог Николай Давидюк. По его мнению, существует очень простой способ, по которому всех депутатов можно проверить возможный незаконный отдых.
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Как отследить депутатов-нарушителей
Для того чтобы вычислить тех депутатов, которые нарушают правила выезда за границу, нужно провести ревизию всех дипломатических паспортов.
"Это собственность государства, они лежат в нашем МИДе в отдельной комнате. По ним можно проверить, кто ездил за границу на отдых в дни, когда не было депутатских встреч и официальных командировок" – объяснил Давидюк.
Все проукраинские депутаты и партии должны лишить мандатов своих коллег, которые пользовались своим служебным положением для неправомерного выезда за границу.
В настоящее время деятельность народных депутатов должна быть направлена на уничтожение российского государства. Украина во время войны не может вместо депутатов содержать пляжников, и название партии здесь не имеет значение, ведь все депутаты подотчетны украинскому народу.
Как такие нарушения влияют на репутацию Украины
Сегодня весь мир на стороне Украины, и депутаты не должны подставлять наше государство перед ним.
"Представьте, что украинского депутата поймали на каком-то заграничном пляже. Это позволит условным россиянам шантажировать его обнародованием этой информации", – предположил Давидюк.
С другой стороны, западные партнеры также могут видеть роскошный отдых украинских депутатов. И это создает неудобную ситуацию в случае, когда параллельно Украина просит деньги в поддержку своих институтов во время войны.
"Это будет только подтверждать западные стереотипы о коррупции в Украине, поэтому репутационные потери нашего государства будут значительно больше, чем средства, которые потратит депутат на свой отдых", – пояснил Давидюк.
Николай Давидюк о депутатах на отдыхе: смотрите видео
Депутаты на отдыхе: что известно о скандале
- Несколько дней назад агентство "Следствие Инфо" заметила, что депутат от "Слуги народа" и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Аристов отдыхает в 5-звездочном отеле на Мальдивах.
- За него сразу взялись правоохранительные органы. Как установило следствие, депутат уехал на отдых после рабочей поездки в Польшу, перед взяв себе больничный в одной из клиник Киева.
- После того как в его доме прошли обыски, "Слуга народа" открестились от своего депутата, а сам Аристов написал заявление о сложении своих полномочий, которое уже поддержала Верховная Рада.
- Что интересно, это не первый случай злоупотребления служебным положением во время войны в провластной партии. До этого журналисты "Бигус Инфо" также установили, что народный депутат Богдан Торохтий ездил на отдых в Болгарию, а его жена купила там недвижимость. Однако такие жесткие меры, как к Аристову, к нему не применили.